스트레이 키즈 한/ 사진=텐아시아 DB

그룹 스트레이 키즈가 폭염에 버금가는 뜨거운 에너지로 새 월드투어의 막을 올렸다.스트레이 키즈(Stray Kids·방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔)는 2일 서울 송파구 KSPO DOME(케이스포돔)에서 새 월드투어 'Stray Kids World Tour '(런 잇) 서울 공연을 열었다. 지난달 25, 26, 29일과 이달 1, 2일 총 5회에 걸쳐 진행된 서울 공연의 대미를 장식하는 무대다.스트레이 키즈는 '위인전', '헬리베이터'(Hellevator), '디스트릭트 9'(District 9)로 공연의 막을 올렸다. 오프닝 무대를 마친 멤버들은 "스테이(팬덤명) 하이!"를 외치며 팬들에게 첫인사를 건넸다. 이어 영어와 일본어 등 다양한 언어로 전 세계 팬들과 인사를 나눴다.마지막 공연이 열린 이날, 서울 기준 최고 기온이 35도에 달하며 폭염이 이어졌다. 한은 "어제보다 더 덥다. 우리가 오늘 더 잘생겨서 그런가 보다"라며 농담한 뒤, "죄송하다. 넘어가겠다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 승민은 "더운 만큼 더 열심히 해서 더위를 싹 물러가게 하겠다"고 말했다.방찬은 "런 잇 서울 5일 차, 마지막 공연에 오신 여러분 환영한다. 분위기가 정말 뜨겁다"며 "오늘 끝까지 이 분위기를 유지할 수 있을지 믿어보겠다. 같이 춤추고 뛰어야 한다. 오늘 칼로리 소모량이 장난 아닐 것이다. 내일은 부기도 없을 것"이라고 말해 뜨거운 공연을 예고했다.한편, 스트레이 키즈는 오는 7일 오후 1시(미국 동부 시간 기준 0시) 새 미니 앨범 'THIS & THAT'을 발매한다. 9월에는 브라질 대형 음악 페스티벌 '록 인 리오'(Rock in Rio)에 출연하며 글로벌 행보를 이어간다. 또한 스트레이 키즈를 주축으로 한 신규 페스티벌 'STRAYCITY'(스트레이시티)로 라틴 아메리카 3개 지역을 찾는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr