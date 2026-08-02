사진 = 공효진 인스타그램

배우 공효진이 도심 야경을 배경으로 한 감성적인 일상을 공개하며 특유의 편안하면서도 세련된 분위기를 전했다.최근 공효진은 자신의 인스타그램에 "데이트"라는 짧은 멘트와 함께 사진을 공개했다.공개된 사진에서 공효진은 통유리 너머로 화려한 도심 야경이 펼쳐진 카페에 앉아 환하게 웃고 있다. 오버핏 그레이 슈트에 체크 패턴의 넥타이를 매치한 스타일링으로 시크한 분위기를 더했고 자연스럽게 올려 묶은 헤어와 은은한 미소가 어우러져 편안하면서도 세련된 매력을 자아냈다. 원형 테이블 위에는 얼음이 담긴 음료와 스마트폰이 놓여 있으며 창밖으로 반짝이는 도시의 불빛과 실내 조명이 함께 어우러져 감성적인 분위기를 완성했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "드라마 잘 보고 있어요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 응원을 보냈다.한편 1980년생인 공효진은 46세로 2022년 10살 연하의 1990년생 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다. 공효진은 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'로 15년 만에 MBC 드라마에 복귀한다. 공효진은 극 중 평범한 엄마이자 킬러인 유보나 역을 맡아 정준원과 부부 호흡을 맞췄다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr