최근 배우 정경호와 결별한 소녀시대 수영이 '냉장고를 부탁해'에 출연한다.
2일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 소녀시대 수영의 냉장고로 15분 요리 대결이 펼쳐진다.
첫 번째 대결에서는 지난 팀전에서 한 팀을 이뤘던 최현석과 권성준이 맞붙는다. 앞서 최현석은 "권성준은 같은 편보다 상대로 만나는 게 훨씬 편하다"며 "내가 멱살 잡고 끌고 갔다"고 말한 바 있어, 두 사람의 재대결에 관심이 쏠린다. 이번 대결에서는 '아이돌 게스트 10전 전패' 기록을 가진 권성준이 징크스 탈출에 도전한다. 그는 별을 얻기 위해 비장의 퍼포먼스까지 선보이며 승부욕을 보여준다. 권성준의 완성된 요리를 맛본 수영은 "어떻게 내 냉장고에서 이런 요리가 나오냐"며 감탄했다는 후문이다.
이날 방송에서는 권성준이 수영을 향한 남다른 팬심을 보여주기도 한다. 그는 앞서 방송을 통해 과거 소녀시대 팬으로 활동했다고 밝힌 바 있다. 당시 '화수은화' 카페에서 활동하던 그는 닉네임 '수영 남편'으로 활동했다고 털어놨다.
'냉장고를 부탁해'는 이날 오후 8시 50분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
2일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 소녀시대 수영의 냉장고로 15분 요리 대결이 펼쳐진다.
첫 번째 대결에서는 지난 팀전에서 한 팀을 이뤘던 최현석과 권성준이 맞붙는다. 앞서 최현석은 "권성준은 같은 편보다 상대로 만나는 게 훨씬 편하다"며 "내가 멱살 잡고 끌고 갔다"고 말한 바 있어, 두 사람의 재대결에 관심이 쏠린다. 이번 대결에서는 '아이돌 게스트 10전 전패' 기록을 가진 권성준이 징크스 탈출에 도전한다. 그는 별을 얻기 위해 비장의 퍼포먼스까지 선보이며 승부욕을 보여준다. 권성준의 완성된 요리를 맛본 수영은 "어떻게 내 냉장고에서 이런 요리가 나오냐"며 감탄했다는 후문이다.
이날 방송에서는 권성준이 수영을 향한 남다른 팬심을 보여주기도 한다. 그는 앞서 방송을 통해 과거 소녀시대 팬으로 활동했다고 밝힌 바 있다. 당시 '화수은화' 카페에서 활동하던 그는 닉네임 '수영 남편'으로 활동했다고 털어놨다.
'냉장고를 부탁해'는 이날 오후 8시 50분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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