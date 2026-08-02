사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 부산에서 여유로운 일상을 보내는 근황을 공개하며 청순한 매력을 뽐냈다.최근 29기 옥순은 자신의 인스타그램에 "부산에 있으면 좋은점 일일일광 낮엔 너어무 더워서 못돌아다니겠네요 그리고 결막염엔딩으로 안경 기본템 레이어드 맛집 찾아 기분 좋아 야호"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진에서 29기 옥순은 해변 모래사장에 앉아 셀카를 촬영하고 있다. 네이비 민소매 톱 위로 민트 컬러 이너를 레이어드하고 화이트 팬츠를 매치한 편안한 차림에 실버 목걸이를 더했으며 자연스럽게 묶은 헤어와 은은한 미소가 어우러져 편안하면서도 청순한 분위기를 자아냈다. 뒤편으로는 모래사장과 바다, 광안대교와 고층 건물들이 함께 담기며 탁 트인 해변 풍경이 시선을 끌었다.이어진 사진에서 29기 옥순은 패들보드 위에 앉아 안경을 착용한 채 옆을 바라보고 있다. 네이비 톱과 화이트 팬츠 차림은 그대로 유지했고, 얇은 테 안경과 실버 목걸이가 더해져 한층 차분한 분위기를 완성했다. 옆에 놓인 네이비 가방과 넓게 펼쳐진 모래사장이 자연스럽게 어우러지며 담백한 일상의 매력을 더했다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 광안대교가 한눈에 보이는 바닷가를 걸으며 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 어깨에 네이비 가방을 메고 여유롭게 걸어가는 모습과 잔잔한 바다, 노을빛이 번지는 하늘이 함께 담기며 시원한 해변 분위기를 더욱 돋보이게 했다.마지막 사진에서 29기 옥순은 알록달록한 벽화 앞에 기대 선 채 가방 안을 들여다보고 있다. 자연스럽게 올려 묶은 헤어와 네이비 톱, 민트 이너, 화이트 팬츠 조합이 캐주얼한 분위기를 자아냈고, 화사한 색감의 벽화와 주변 거리 풍경이 어우러져 편안한 여행의 한 장면을 완성했다.팬들은 "안경 잘 어울려요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "8월달 힘차게 잘 보내시길 바래요", "미소가 너무 이뻐", "29기 옥순이 최고 미녀긴 함" 등의 반응을 남기며 응원을 이어갔다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.한편 1989년생인 29기 옥순은 간호사로 재직 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr