전현무가 '내사패'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

전현무가 '내사패'에 출연한다. / 사진제공=MBN·SBS Plus

방송인 전현무가 '내가 만난 사이코패스'에서 녹화 도중 욕설을 내뱉는다.2일 방송되는 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스' 4회에서는 '나를 찾아줘'를 주제로 타인을 납치·감금한 사이코패스들의 범죄를 조명한다. 이날 방송에는 형사전문변호사 이경민이 출연해 범죄 수법과 피해 회복 방안 등을 짚는다.방송에서 전현무는 충격적인 납치 사건의 전말을 접한 뒤 거친 말을 내뱉어 녹화장을 술렁이게 한다. 이성을 잃고 "미친 XX가"라고 말한 것. '내사패' 녹화에서 처음으로 전현무의 발언이 '삐' 처리될 정도였다고 해, 그 사연에 관심이 쏠린다.넉살은 '시월드' 사연을 지켜보던 중 자신의 결혼생활을 언급한다. 전현무가 비슷한 경험이 있느냐고 묻자 "그럼 이제 저희 엄마 욕을 시작해야 되나"라고 받아쳐 웃음을 안긴다. 이어 "제가 제 와이프에게 항상 자백한다"며 가족 에피소드를 공개한다.이날 방송에서는 서울 홍대에서 벌어진 납치 사건도 다뤄진다. 이경민 변호사는 보이스피싱 등 사기 범죄에 가담한 10대가 일정 기간 6만 명을 넘었고, 이 가운데 약 4900명이 구속됐다고 설명한다. 출연진은 이에 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.제작진은 "이번 방송에서는 평범한 구인 공고와 일상적인 관계를 미끼로 피해자에게 접근하는 납치·감금 범죄의 교묘한 수법을 집중적으로 다룬다"라며 "특히 고수익 아르바이트를 통해 청소년까지 범죄에 끌어들이는 충격적인 현실과 그 위험성을 함께 확인해주시길 바란다"고 전했다.'내가 만난 사이코패스' 4회는 이날 오후 10시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr