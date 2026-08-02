사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

배우 신민아의 우아한 근황이 공개되며 팬들의 뜨거운 반응을 자아냈다.최근 신민아는 자신의 인스타그램에 "🖤" 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 신민아는 호텔 객실로 보이는 공간에서 메이크업을 받고 있는 모습을 담았다. 흑백으로 처리된 사진에는 화이트 가운을 입은 채 의자에 앉아 메이크업을 받으며 은은한 미소를 짓고 있고 긴 웨이브 헤어와 드롭 이어링이 어우러져 준비 과정마저도 자연스러운 분위기를 자아낸다. 뒤편에는 함께 준비를 돕는 스태프들의 모습과 침대, 스탠드 조명이 담겨 한층 편안한 현장 분위기를 더했다.이어진 사진에서 신민아는 블랙 레이스 디테일이 돋보이는 의상을 입고 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다. 긴 웨이브 헤어를 한쪽으로 자연스럽게 늘어뜨린 스타일에 반짝이는 드롭 이어링과 반지가 더해졌고 호텔 객실의 침대와 욕실이 함께 보이는 배경 속에서도 또렷한 이목구비와 우아한 분위기가 시선을 사로잡았다.사진을 본 팬들은 "너무 예뻐서 말도 안 나온다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "세상에서 제일 이쁜거 같다", "어느 각도로 봐도 다 예쁜 밍웅니", "최고 아름다워" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 신민아는 2015년부터 공개 열애를 이어온 배우 김우빈과 지난해 말 결혼했다. 최근 영화 '눈동자'에서 1인 2역 연기를 선보였으며, 차기작인 디즈니+ 시리즈 '재혼황후' 공개를 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr