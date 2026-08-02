정지선 셰프가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

정지선 셰프가 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연한다. / 사진제공=KBS

정지선 셰프가 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 사내 복지를 공개한다.2일 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 정지선의 사내 복지 제도가 공개된다. 정지선은 "5년 이상 근속한 직원에게는 고급 자동차를 선물한다. 최근에도 5명에게 차를 사줬다"고 밝힌다. 이어 "유지비가 부담되면 본인이 원하는 명품 가방을 사주고, 3개월마다 인센티브도 지급한다"고 덧붙여 눈길을 끈다.하지만 이러한 복지 혜택에도 정지선을 당황하게 한 일이 벌어진다. 바쁜 사이 사내 커플이 4쌍이나 탄생한 것. 정지선은 "왜 매장에서 일을 안 하고 연애를 하냐"며 분통을 터뜨렸고, 사내 연애를 막기 위해 직원들의 소개팅을 주선한다.소개팅에는 배우 이도현을 닮은 186cm의 남성이 등장한다. 전현무는 "진짜 잘생겼다"며 감탄했고, 정지선의 직원들도 설렘을 감추지 못한다. 정지선이 소개팅으로 사내 연애를 막을 수 있을지, 직원들의 소개팅 결과는 본방송에서 공개된다.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr