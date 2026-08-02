사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

방송 이후의 시간을 담담하게 돌아본 '나는솔로' 32기 영숙이 다양한 일상이 담긴 사진을 공개하며 팬들과 소통했다.32기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "방송 중 조금씩 일도 하고, 조용히 감싸고 다녔던 시간들 이런 소중한 순간을 언제 또 경험해보겠어요. 저는 참 행복한 사람"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 32기 영숙은 거울 앞에서 연핑크 컬러 원피스를 입고 셀카를 남기고 있다. 리본 장식이 더해진 원피스와 단정한 단발 헤어가 어우러진 가운데 한 손에는 서류를 들고 휴대전화로 사진을 촬영하며 입술을 살짝 내민 표정으로 사랑스러운 분위기를 자아냈다.다음 사진에서 32기 영숙은 화사한 플라워 패턴 원피스를 입고 산책로를 걸으며 셀카를 촬영하고 있다. 한 손에는 텀블러와 책을 들고 있으며, 길게 이어진 산책길과 푸른 나무들이 어우러져 여유롭고 평화로운 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 32기 영숙은 야간 한강을 배경으로 흰색 티셔츠를 입은 채 셀카를 남기고 있다. 붉은 배색 포인트와 꽃 모양 장식이 들어간 티셔츠를 착용했으며, 바람에 흩날리는 머리카락과 뒤편으로 펼쳐진 강변 야경이 자연스러운 순간을 담아냈다.마지막 사진에서 32기 영숙은 차량 안에서 검은색 의상을 입고 카메라를 향해 입술을 내민 표정을 짓고 있다. 짧은 단발 헤어와 또렷한 메이크업이 어우러져 한층 세련된 분위기를 완성했으며, 클로즈업으로 담긴 모습이 시선을 사로잡았다.이를 본 팬들은 "영숙님 이뻐요", "늘 응원합니다", "항상 응원해요 누님", "화이팅", "격도좋으시구 응원해용", "싱그럽도다" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.한편 '나는솔로' 32기 영숙은 1991년생이며 팝페라 가수 및 프리랜서 행사 전문 사회자다. 32기 영숙은 한양대학교 성악과를 졸업한 엘리트 음대생 출신으로 32기 영식과 최종커플 및 현실 커플이 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr