사진 = 32기 옥순 인스타그램

사진 = 32기 옥순 인스타그램

사진 = 32기 옥순 인스타그램

사진 = 32기 옥순 인스타그램

사진 = 32기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 32기 옥순이 32기 광수와 함께한 다양한 일상을 공개하며 훈훈한 분위기를 전했다.32기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "프로포즈받고 정숙언니가 찍어준 사진"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 옥순은 노란색 카디건과 연청 데님 팬츠를 입은 채 노란 꽃다발을 들고 환하게 미소 짓고 있다. 휴대전화 케이스를 앞으로 내밀어 화면을 보여주고 있으며 밝은 실내 공간과 계단이 어우러져 따뜻한 분위기를 더했다.다음 사진에서 32기 옥순은 32기 광수와 함께 거울 셀카를 촬영하고 있다. 32기 옥순은 짙은 브라운 컬러 아우터를 걸치고 휴대전화를 들었으며 32기 광수는 후드티와 짙은 색상의 아우터를 착용한 채 나란히 서서 카메라를 바라보고 있다. 뒤편으로 필라테스 기구와 블라인드가 보이는 실내 공간이 담겼다.또 다른 사진에서 32기 옥순은 32기 광수와 전시 공간으로 보이는 장소에서 거울 셀카를 남기고 있다. 32기 옥순은 베이지 톤 민소매 상의와 밝은 컬러 팬츠를 착용하고 어깨에 갈색 가방을 멘 모습이며 32기 광수는 베이지색 상·하의를 입고 두 손을 모은 채 서 있다. 뒤편으로 스테인드글라스 형태의 전시물과 관람객들의 모습이 함께 담겼다.이어진 사진에서 32기 옥순은 32기 광수와 얼굴을 맞댄 채 셀카를 촬영하고 있다. 32기 옥순은 흰색 카디건과 베이지색 상의를 착용하고 은은한 미소를 짓고 있으며, 32기 광수는 베이지색 티셔츠를 입고 카메라를 바라보고 있다. 실내 공간에는 여러 사람이 함께 있는 모습도 보인다.마지막 사진에서 32기 옥순은 푸른 바다를 배경으로 32기 광수와 함께 허리를 숙인 자세를 취하며 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 32기 옥순은 검은색 재킷과 청바지 차림으로 브이 포즈를 하고 있으며 32기 광수는 파란 셔츠와 선글라스를 착용한 채 밝은 표정으로 함께 포즈를 완성했다.이를 본 팬들은 "운명 그 자체임", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "두분을 보면 안정적인결혼생활의 그림이 그려집니다", "완벽히 행복하세요", "이 정도면 둘이 아니라 한 사람 같네 운명 그 자체임" 등의 댓글을 달았다. 32기 옥순의 연인인 32기 광수의 "내 빈틈으로 들어와줘"라는 애정어린 댓글도 눈길을 끈다.한편 1986년생 옥순은 필라테스 자이로토닉 스튜디오를 운영한다. 광수는 1987년생으로 치과의사다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr