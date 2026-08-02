데이식스 영케이가 공식 석상에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

영케이가 솔로 정규 2집을 발매했다. / 사진제공=JYP

그룹 DAY6(데이식스)의 멤버 Young K(영케이)가 약 2년 10개월 만의 솔로 컴백과 함께 활발한 활동을 이어가고 있다.영케이는 지난 7월 27일 정규 2집 'YOUNGEST'(영기스트)와 타이틀곡 'Shut The Door'(셧 더 도어)를 발매했다. 이어 Mnet '엠카운트다운', KBS 2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심' 등 음악방송 무대에 올랐으며, '뮤직뱅크'에서는 스페셜 은행장으로 MC를 맡아 진행을 선보였다.또 영케이는 솔로 앨범 발매를 기념해 음악방송을 비롯해 라디오와 예능, 유튜브 콘텐츠 등 다양한 활동을 이어가고 있다. KBS CoolFM '폴킴의 가요광장', SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'에 출연했으며, KBS 2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에서는 무대를 선보였다. 또 더브라이언 The Brian, 꼰대희 '밥묵자', 솔로몬코드 '광희랑 딱 30분만!' 등 유튜브 콘텐츠에도 출연하며 팬들과 소통했다.열일 행보를 펼치고 있는 영케이는 새 앨범 활동에 이어 단독 솔로 콘서트로 팬들과 만난다. 오는 14일부터 16일까지 인천 인스파이어 아레나에서 솔로 투어 'YOUNGEST'의 포문을 열며, 이후 방콕, 타이베이, 홍콩, 싱가포르, 마닐라, 쿠알라룸푸르 등에서 공연을 이어갈 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr