3일 '내 남은 연애'가 첫 방송된다. / 사진제공=SBS

3일 '내 남은 연애'가 첫 방송된다. / 사진제공=SBS

시한부 연애 프로그램 '내 남은 연애'가 시청자들을 찾는다.3일 방송되는 SBS 신규 예능 '내 남은 연애'에서는 죽음의 문턱까지 갔던 투병 경험을 가진 8인의 청춘들이 처음으로 한자리에 모여 서로를 알아간다.이날 방송에서는 암을 진단받고 투병을 이어온 청춘들의 이야기가 공개된다. 출연자들은 각자의 투병 과정과 상처를 털어놓고, 서로의 이야기에 공감하며 유대감을 쌓아간다.스튜디오에서 이들의 만남을 지켜보던 MC들도 눈물을 보인다. 정용화는 "각자의 사랑 하나하나가 소중한 느낌"이라고 말하고, 어린 시절 소아암을 앓았던 최예나 역시 출연자들의 이야기에 공감하며 "모두 행복한 연애를 했으면 좋겠다"고 응원한다.'내 남은 연애'는 3일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr