사진 = 32기 정숙 인스타그램

사진 = 32기 정숙 인스타그램

사진 = 32기 정숙 인스타그램ㅍ

사진 = 32기 정숙 인스타그램

'나는솔로' 32기 정숙이 다양한 스타일링으로 도심 곳곳을 찾은 일상을 공개하며 세련된 분위기와 단아한 매력을 드러냈다.32기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "💜"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 정숙은 초록색 외관이 돋보이는 카페 앞에 서서 휴대전화를 내려다보고 있다. 화이트 셔츠에 연한 핑크 컬러 슈트를 걸친 스타일링이 차분한 분위기를 더하며, 초록색 패턴 토트백과 선글라스까지 어우러져 깔끔한 포인트를 완성했다.야간에 촬영한 사진에서 32기 정숙은 초록색 외관의 레스토랑 앞 야외 테이블에 앉아 잔을 들고 미소를 짓고 있다. 크림 컬러 원피스와 화이트 샌들을 매치한 가운데 붉은 테이블과 의자, 화려한 조명이 어우러지며 한층 따뜻한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 32기 정숙은 조명이 켜진 야외 테라스에서 검은 재킷을 걸친 채 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 화이트 셔츠와 블랙 팬츠를 매치한 단정한 스타일에 버건디 컬러의 토트백을 더해 세련된 분위기를 완성했으며 테이블 위에는 식기와 접시가 그대로 놓여 있어 식사를 마친 순간이 자연스럽게 담겼다.마지막 사진에서 32기 정숙은 파란색 외벽과 문이 돋보이는 건물 앞에 서서 손으로 하트 모양을 만들고 있다. 화이트 셔츠와 롱스커트 차림에 화이트 샌들을 매치했으며, 창가에 놓인 와인병과 따뜻한 조명이 어우러져 편안한 분위기를 더했다.한편 '나는솔로' 32기 돌싱 특집에 출연한 정숙은 1985년생이며 금융기관 지점장으로 재직중이다. 32기 정숙은 현재 아들을 홀로 양육 중으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr