사진 = 32기 영식 인스타그램

'나는솔로' 32기 영식이 여자친구인 32기 영숙의 '굴욕샷'을 공개 해 웃음을 자아냈다.최근 32기 영식은 자신의 인스타그램 스토리에 32기 영숙의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 영숙은 카페에 앉아 포크로 디저트를 떠 크게 한입 베어 물고 있다. 블랙 상의 위로 연한 핑크 컬러의 넓은 칼라가 돋보이며 단정한 단발 헤어와 꾸밈없는 표정이 어우러져 편안한 분위기를 자아낸다.테이블 위에는 디저트 접시와 스마트폰이 놓여 있으며 사진에는 "영숙님에게는 비밀로 해주세요🙏"라는 문구도 함께 담겨 웃음을 자아냈다. 자연스러운 식사 순간이 그대로 포착되며 일상적인 매력을 더했다.한편 '나는솔로' 32기 영식과 32기 영숙은 돌싱 특집을 통해 인연을 맺었다. 두 사람은 방송 내내 진정성 의심을 받았지만 최종 커플에 이어 현실커플도 인증해 많은 응원을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr