사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 카페에서 로컬 매거진을 소개하며 차분하고 편안한 분위기의 일상을 공개했다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "로컬 매거진 '곳곳'을 소개합니다."라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 둥근 테이블 앞에 앉아 아이스커피를 앞에 두고 로컬 매거진 '곳곳'을 한 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 하늘색 셔츠를 편안하게 걸친 모습과 은은한 미소가 어우러지며 단정한 분위기를 자아냈고 손목시계와 팔찌를 매치한 스타일링이 깔끔한 인상을 더했다.다음 사진에서 31기 순자는 노란색 표지와 갈색 표지의 '곳곳' 매거진을 얼굴 앞에 들어 올린 채 눈을 크게 뜨고 카메라를 바라보고 있다. 테이블 위 아이스커피와 함께 장난스러운 표정이 담기며 한층 친근한 매력을 보여준다.또 다른 사진에서 31기 순자는 의자에 기대 앉아 노란색 매거진을 펼쳐 읽고 있다. 테이블 위에는 아이스커피가 놓여 있으며, 뒤편의 검은 소파와 창문이 어우러져 차분한 실내 분위기를 완성한다.마지막 사진에서 31기 순자는 벽에 기대어 노란색과 갈색 표지의 매거진을 함께 들고 카메라를 바라보고 있다. 테이블 위에는 아이스커피와 작은 노란색 카드가 놓여 있으며, 자연스러운 포즈와 편안한 스타일이 여유로운 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "너무 좋아요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "역쉬 멋져요", ".덕분에 좋은정보를 알게되었네요", "역시 책을 가까이 하시는 지적인 순자님" 등의 댓글을 달았다.앞서 순자는 현재 17만 명 이상의 SNS 팔로워를 보유하며 많은 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다.한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr