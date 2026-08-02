사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

그룹 에스파 카리나의 근황이 공개되며 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.최근 카리나는 자신의 인스타그램에 "말할거예요"라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 카리나는 은은한 조명이 비치는 베이지 톤 벽면을 배경으로 블랙 컬러의 화이트 배색 민소매 톱과 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 카메라를 응시하고 있다. 길게 늘어뜨린 흑발과 또렷한 이목구비가 어우러지며 담백하면서도 강렬한 분위기를 자아냈고, 자연스럽게 흩날리는 앞머리와 차분한 표정이 시선을 사로잡았다.이어진 사진에서 카리나는 고개를 한쪽으로 기울인 채 브라운 컬러 가방을 손에 들고 부드러운 미소를 짓고 있다. 긴 웨이브 헤어가 어깨를 따라 자연스럽게 내려오며 전체적인 스타일에 한층 부드러운 분위기를 더했고 편안한 포즈 속에서도 또렷한 비주얼이 돋보였다.또 카리나는 한 손으로 턱을 받친 채 정면을 바라보며 다양한 표정을 선보였다. 자연스럽게 볼을 감싼 포즈와 긴 흑발, 은은한 메이크업이 어우러져 차분하면서도 세련된 분위기를 완성했고, 손에 든 브라운 컬러 가방이 포인트를 더했다.아울러 카리나는 벤치에 앉아 브라운 컬러 가방을 앞으로 든 채 카메라를 응시하고 있다. 깔끔한 스타일링과 담백한 배경이 어우러지며 카리나 특유의 또렷한 이목구비와 분위기가 더욱 돋보이는 모습이다.사진을 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐요", "화이팅", "진짜 제일 예뻐", "그냥 팬들일 잘 지내기 바랄 뿐이에요" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.한편 카리나는 2000년생으로 26세다. 카리나가 속한 그룹 에스파는 두 번째 정규 앨범 'LEMONADE(레모네이드)'를 발매했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr