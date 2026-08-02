사진 = 32기 정희 인스타그램

사진 = 32기 정희 인스타그램

'나는솔로' 32기 정희가 32기 영호와 함께 양떼목장에서 다정한 포즈를 취하며 편안한 분위기의 일상을 공개했다.32기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "6월 끝자락에 양떼목장에서 아이들과"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 정희는 연한 하늘색 반소매 티셔츠와 데님 팬츠 차림으로 32기 영호와 나란히 서 있다. 두 사람은 나란히 브이 포즈를 취한 채 카메라를 바라보고 있으며, 32기 영호는 한쪽 팔을 32기 정희의 어깨에 두른 모습이다. 곡선 형태의 지붕과 흰 기둥이 이어진 공간이 뒤로 펼쳐지고, 주변의 초록빛 풍경이 어우러져 시원한 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 32기 정희는 32기 영호를 꼭 끌어안은 채 카메라를 바라보고 있다. 32기 영호 역시 32기 정희의 어깨를 감싸며 가까이 선 모습이며 사진 상단에는 "📍가평 양떼목장🐏"이라는 문구가 담겼다. 같은 장소를 배경으로 자연스럽게 밀착한 두 사람의 모습이 편안한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "정희님 진짜 너~무예쁘세요", "늘 응원합니다", "영호님 눈썹 정리하시니 인상이 달라보여요", "선남선녀", "진짜 두 분 훈훈하심다", "너무 보기 좋아요" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 돌싱특집 32기에 출연한 영호와 정희는 최종 커플이 됐으며 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송을 통해 현실 커플이 됐음을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr