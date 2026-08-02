사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

인플루언서 아옳이가 김형배와 함께한 일상을 공개하며 자연스러운 투샷과 밝은 분위기로 시선을 모았다.아옳이는 최근 자신의 인스타그램에 "옙뿌게.....봐주세오......인생네컷 재밌는거였네...이게 뭐라고 재밌네...^^피팅모델 n년차와 꿔다놓은 보릿자루"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 아옳이는 엘리베이터 거울 앞에서 남자친구인 김형배와 함께 셀카를 촬영하고 있다. 화이트 블라우스와 연청 데님 쇼츠를 매치한 아옳이는 환한 미소를 짓고 있으며 화이트 반소매 니트와 진청 데님 팬츠를 착용한 김형배는 품에 흰색 반려견을 안은 채 거울을 바라보고 있다.인생네컷 사진에서는 아옳이가 김형배의 어깨를 감싸고 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 두 사람은 얼굴을 맞댄 채 다양한 표정을 선보였으며 김형배가 시선을 옆으로 돌린 모습과 함께 아옳이의 자연스러운 미소가 담겼다.또 다른 사진에서는 서로 얼굴을 가까이 맞댄 채 카메라를 바라보거나 다양한 포즈를 취하며 인생네컷을 남겼다. 아옳이는 손으로 턱을 받치거나 입술을 살짝 내민 표정을 짓고 있으며, 김형배는 선글라스를 착용한 모습과 환하게 웃으며 아옳이를 뒤에서 안고 있는 모습까지 다양한 분위기를 연출했다.댓글에서 팬들은 선남선녀라며 축하 인사를 건넸다.한편 1991년생인 아옳이는 35세이다. 아옳이는 2022년 이혼한 뒤 홀로 활동을 이어왔고 최근에는 새로운 사랑을 시작한 사실을 직접 공개하며 한층 밝아진 근황을 전했다. 아옳이 남자친구로 알려진 김형배는 나이는 알려지지 않았다. 김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업했으며 189cm의 큰 키와 훈훈한 비주얼로도 눈길을 끈다. 현재 유튜버 한의사로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr