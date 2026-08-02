사진 = tvN '오싹한 연애' 캡처

사진 = tvN '오싹한 연애' 캡처

박은빈과 양세종이 장기 미제 사건을 해결하기 위해 손을 모으기로 했다.지난 1일 방송된 tvN 토일드라마 '오싹한 연애'(연출 이민수/ 극본 최정미) 5회에서는 천여리(박은빈 분)가 300년 된 미제 사건을 파헤치고자 마강욱(양세종 분)과 다시 공조를 약속하며 설레는 변화를 예감케 했다.이에 5회 시청률은 전국 평균 5.5%, 최고 6.2%를, 수도권 평균 5.6%, 최고 6.4%를 기록하며 5회 연속 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위에 올랐다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서는 전국 및 수도권 기준 모두 지상파를 포함한 전 채널에서 동시간대 1위를 차지했다.(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)천여리와 손이 맞닿는 바람에 신(神)세계에 발을 들였던 마강욱이 마침내 귀신들의 습격으로부터 해방되는 날이 찾아왔다. 하지만 천여리는 마강욱이 다시는 귀신을 보지 않게 하고자 "여기서 헤어지자"며 선을 그었다. 결국 귀신을 본다는 공통점으로 둘만의 유대감을 쌓았던 천여리와 마강욱은 아쉬운 얼굴로 서로에게서 멀어져야만 했다.그러면서도 두 사람은 계속 서로의 존재를 생각하고 있었다. 귀신의 부탁으로 시신을 찾는 천여리와 미제 사건을 해결하는 마강욱은 같은 장소에 번갈아 갈 수밖에 없었기 때문. 현장에 떨어진 장갑을 본 마강욱은 자연스럽게 천여리를 떠올렸고 집으로 돌아온 천여리도 마강욱과의 추억을 회상해 이들의 마음에 서로가 스며 들어가고 있음을 짐작하게 했다.이런 가운데 천여리가 친구 강민환(옹성우 분)과 방문한 예언미술관 유물 공개 행사에서 마강욱과 마주치면서 재회가 성사됐다. 천여리의 옆에 선 강민환의 눈빛이 거슬렸던 마강욱은 아는 척을 했지만 천여리는 필사적으로 마강욱을 외면해 웃음과 짠내를 불러일으켰다.귀신이 계속 보인다는 거짓말까지 하며 천여리에게 말을 붙이는 데 성공한 마강욱은 한복을 입은 화공 귀신이 있다는 천여리의 말에 사건을 함께 해결하면 어떻겠냐는 제안을 건넸다. 두 사람 사이에 강민환이 끼어들면서 대화는 흐지부지 끝나버렸지만 천여리도 마강욱과의 협업을 고민하기 시작했다.마강욱이 강민환을 경계하는 동안 천여리는 마강욱의 옆에 있던 검사 동기 임서현(임채영 분)을 내심 신경 쓰고 있었다. 지나치게 친근해 보이는 두 사람을 보고 심기가 불편해진 천여리는 귀신의 부탁을 듣고 홀로 살인범을 잡으러 나섰다.같은 시각 마강욱은 제보 전화가 걸려오자마자 부리나케 사건 현장으로 달려갔다. 혹시나 사건 현장에서 천여리를 다시 만날 수 있지 않을까 생각했던 것. 아니나 다를까 사건 현장에는 천여리가 있었고 두 사람은 힘을 합쳐 살인범을 체포해냈다.마강욱과 대화를 나누며 사건 현장을 벗어나던 도중 문득 화공 귀신의 한을 떠올린 천여리는 마강욱에게 300년 묵은 장기 미제 사건을 함께 해결하는 게 어떻겠냐고 물었다. 마강욱 역시 밝은 미소를 지으며 천여리의 제안을 흔쾌히 받아들였고 서로를 마주 보는 두 사람의 머리 위로 핑크빛 꽃비가 흩날려 천여리와 마강욱의 찰떡 공조를 기대케 했다.이처럼 죽은 사람들의 이야기를 듣는 천여리와 현실에 있는 증거를 찾는 마강욱은 장기 미제 사건을 전담으로 맡는 드림팀을 결성하며 본격 협업이 예고하고 있다. 천여리 앞에 나타난 화공 귀신에게 숨겨진 사연은 무엇일지, 이 사연이 천여리와 마강욱의 관계에는 어떤 영향을 미칠지 궁금해진다.신력 담당 박은빈과 공권력 담당 양세종의 환상적 컬래버레이션이 펼쳐질 tvN 토일드라마 '오싹한 연애' 6회는 2일 밤 9시 10분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr