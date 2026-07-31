사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

김재원과 전소영이 드라마 부문 신인상을 수상했다.31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았고 KBS2에서 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.신인남우상 후보에는 김재원(티빙 '유미의 세포들 시즌3'), 김진욱(디즈니+ '파인: 촌뜨기들'), 백선호(넷플릭스 '기리고'), 송건희(ENA '허수아비'), 이홍내(티빙 '취사병 전설이 되다')였다.남자 부분은 김재원이 수상했다. 김재원은 "아버지처럼 현장에서 이끌어 주신, 신인 배우의 의견도 존중해주셨던 감독님 작가님께 감사드린다. 누구보다 사랑하고 존경했던 우리 고은 누나. 선배님이 계셨기에 많이 배우고 의지했다"고 말했다. 이어 "외할머니가 몸이 편찮으시다. 이 모습 보고 힘냈으면 좋겠다"며 "이 상을 받았다고 해서 완벽하지 않다는 것을 안다. 그러나 앞으로 실패를 두려워하지 않는 오뚜기 같은 배우가 되겠다"고 덧붙였다.신인여우상 후보에는 김민(디즈니+ '파인: 촌뜨기들'), 방효린(넷플릭스 '애마'), 서지혜(ENA '허수아비'), 아린(웨이브 'S라인'), 전소영(넷플릭스 '기리고')가 올랐다.여자 신인상은 전소영에게 돌아갔다. 전소영은 "상을 받을 줄 몰랐다. '기리고'의 모든 제작진께 감사하다. 특히 BH엔터테인먼트 가족분들에게도 감사의 마음을 전한다"고 말했다. 이어 "'기리고'를 함께 만든 스태프 분들 특히 건우에게 감사하다"며 "앞으로 열심히 하겠다. 감사드린다"고 큰 목소리로 외쳐 당찬 신인의 모습을 보여줬다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr