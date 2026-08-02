정용화, 최예나, 이세영, 도겸이 '내남은연애' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

이은솔 PD, 정용화, 최예나, 이세영, 도겸, 김효진 PD가 '내남은연애' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

이세영이 '내남은연애' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

암 4기 진단부터 시한부 선고까지, 삶에 끝자락 서봤던 청춘들의 연애 프로그램이 온다. 출연자들의 절박한 투병 서사를 자극적 포장지로 소비하는 것 아니냐는 일각의 우려에 대해 제작진은 "투병 자체보다 상처를 딛고 다시 사랑을 시작하는 청춘들의 성장에 초점을 맞췄다"고 강조했다.31일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 예능 '내 남은 연애' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 이세영, 정용화, 세븐틴 도겸, 최예나, 이은솔 PD, 김효진 PD가 참석했다.'내 남은 연애'는 과거 시한부 선고를 받거나 죽음의 문턱까지 갔던 투병 경험을 가진 2030 청춘들이 다시 삶과 사랑을 마주하는 과정을 담은 연애 리얼리티다.이날 연출을 맡은 이은솔 PD는 기획 의도에 대해 "시간의 유한함은 보편적인 주제"라며 "일도 사랑도 열심히 해야 할 나이에 이를 먼저 깨닫게 된 청춘들이 어떤 태도로 사랑을 바라보게 될까 하는 질문에서 시작됐다"고 밝혔다.일각의 자극적 소비 우려에 대해서는 "투병 서사 자체를 중심에 두지 않았다"며 "투병 경험 그 자체가 아닌, 투병 이후 사랑을 다시 해나가는 청춘들의 성장이 담긴 프로그램"이라고 강조했다. 이어 "투병 사실이 반전 요소로 쓰이지 않도록 초반에 빠르게 공유하는 방식을 취했다. 출연자 중 현재 적극 치료 중인 분은 없으며 완치 과정에 있거나 치료를 마친 상태"라고 전했다.MC진의 호흡과 캐스팅에 관한 비하인드도 밝혔다. 이은솔 PD는 "따뜻한 시선과 호감형 이미지, 동년배의 공감대를 가진 분들로 구성했다"며 "현장 케미가 좋아 프로그램의 큰 힘이 됐다"고 고마워했다.4명의 MC 모두 데뷔 후 첫 연애 예능 MC에 나선다. 이세영은 "기획안을 보고 뜻깊은 마음으로 동참하게 됐다"며 "VCR을 보며 눈물을 많이 흘렸다. 시청자분들도 있는 그대로 봐주셨으면 좋겠다"고 말했다.어린 시절 림프종 소아암을 투병했던 최예나는 "상처와 아픔을 꺼내는 용기를 통해 위로와 공감을 받았다"며 남다른 감회를 밝혔다. 평소 연애 예능 팬이라 밝힌 정용화와 첫 진행에 떨림을 고백한 세븐틴 도겸 역시 유쾌한 현장 분위기를 자신했다.SBS 새 예능 '내 남은 연애'는 8부작으로 오는 8월 3일 오후 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr