김지민, 김준호 부부가 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아DB

1일 '끝까지 간다! 독박투어'가 방송됐다. / 사진=채널S·E채널

1일 '끝까지 간다! 독박투어'가 방송됐다. / 사진=채널S·E채널

개그우먼 김지민과 결혼한 김준호가 '끝까지 간다! 독박투어'에서 "다섯 가족이 되게 해주세요"라고 빌어 눈길을 끌었다.지난 1일 방송된 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어'에서는 베트남으로 떠난 개그맨 찐친 5인방 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규와 여행 친구 양상국이 판랑의 관광 명소를 둘러보는 모습이 그려졌다.이날 독박즈와 양상국은 판랑의 일몰 명소이자 소원 명당으로 알려진 '포클롱 가라이 사원'을 찾았다. 멤버들은 단체로 아오자이를 맞춰 입은 뒤 사원 입장료를 걸고 커플 물병 세우기 게임을 진행했다. 홍인규-양상국 팀이 최종 꼴찌를 기록했고, 재대결 끝에 양상국이 패하며 입장권을 구매했다. 이후 양상국은 "이곳은 가라이 왕을 기리기 위해 세운 사원으로, 역사가 700년이 됐다"고 설명했다.사원을 둘러본 멤버들은 저마다 소원을 빌었다. 먼저 양상국은 "좋은 예능 프로그램에 고정으로 출연하고 싶다"고 말했다. 이를 들은 김대희가 "'독박투어'에 고정으로 들어가게 해달라고 할 줄 알았다"고 하자, 양상국은 "이틀 있어 보니까 장난이 아니더라. 잠깐 게스트로 왔다 가는 게 나은 것 같다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 이어 유세윤은 "사랑하는 사람들에게 말을 예쁘게 하고 싶다"는 바람을 전했고, 홍인규는 "사춘기에 접어든 아이들과 친하게 지내고 싶고, 아내가 건강했으면 좋겠다"는 소원을 빌었다.장동민은 "요즘 바쁜 나날을 보내고 있는데, 그로 인해 가정의 평화가 깨지지 않길 바란다"며 "저의 희생으로라도 사랑하는 사람들이 행복했으면 좋겠다"고 기도했다. 이후 눈시울을 붉힌 그는 "죄송하다. '독박투어'에 와서도 몸이 잘 움직이지 않아 피해를 많이 준 것 같다"고 울먹였다. 이를 지켜본 김준호는 "괜찮아. 그럴 수 있어"라며 위로했다. 장동민은 무릎 상태가 좋지 않은 상황에서도 다리를 절뚝이며 여행을 함께했다.이어 김준호는 "지민이와 다섯 가족이 되게 해달라"며 2세 소원을 빌었다. 이후 김준호가 최근 김지민의 임신 소식을 전하면서 당시 소원이 현실이 돼 눈길을 끌었다. 마지막으로 김대희는 "사랑하는 동생들의 소원이 모두 이뤄지게 해달라"고 기도했다.저녁에는 양상국이 예약한 숙소에서 숙박비를 건 게임을 진행했고, 유세윤이 패하며 독박 선두에 올랐다. 다음 날 새벽에는 무이딩 사막을 찾아 ATV와 일출을 즐겼다. 멤버들은 주식 손실과 노화 등을 소재로 농담을 주고받는 한편, 서로의 건강과 가족을 향한 바람을 전했다.일출 투어를 마친 멤버들은 냐짱으로 돌아와 식사비를 건 게임을 진행했다. 유세윤이 또 한 번 패하며 최다 독박자로 확정됐고, 벌칙으로 카이강에서 바구니 배를 탔다. 빠른 회전에 비명을 지른 유세윤은 벌칙을 마친 뒤 "왜 인규가 최악의 벌칙이라고 했는지 알겠다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr