사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 소녀시대 멤버 겸 배우 최수영이 서러울 때 힘이 된 노래를 공개했다.2일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 영화 '오케이 마담2' 개봉을 앞둔 엄정화, 최수영이 게스트로 출연했다.이날 권성준 셰프는 과거 온라인 닉네임을 '수영남편'으로 사용할 정도로 최수영의 오랜 팬이었다고 밝혔다. 최수영을 마주한 그는 "오늘 심장이 너무 뛴다. 떨려서 눈을 못 쳐다보겠다"며 "제 소개부터 드리겠다. 셰프 권성준이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.최수영은 "사실 그때 당시에는 제 팬이 많이 없었다"고 의외의 고백을 내놨다. 이어 "태연, 티파니, 윤아 씨가 팬이 많았고 저는 보통 저를 좋아해주시는 분들의 닉네임을 기억할 정도로 소수였다"고 말했다.그러면서 "그래서 왜 저를 좋아하셨는지 궁금하다"고 묻자, 권성준은 "제가 사지가 좀 짧아서 긴 분들을 좋아한다. 소녀시대에서 가장 사지가 긴 멤버이지 않나"라고 답했다.이어 "춤출 때 머리카락을 넘기는 특유의 분위기가 있다. 그게 명랑하고 멋있어 보였다"고 오랜 팬심을 전했고, 최수영은 미소를 지으며 그의 이야기를 들었다.또 최수영은 소녀시대 유닛 '효리수'(효연·유리·수영) 활동 비하인드도 공개했다. 그는 "인기가 너무 많아져서 정식으로 데뷔하게 됐다"고 너스레를 떨었다.이어 "효리수에서도 제가 센터에 서겠다고 했더니 효연 씨가 '키 큰 사람이 가운데에 서면 욕 같다'고 하더라"며 "그래서 센터에 못 서고 치이고 있다"고 말해 출연진의 웃음을 자아냈다.최수영은 자신에게 힘이 됐던 노래도 소개했다. 그는 "'공주의 규칙'이라는 노래를 좋아한다"며 "우리 모두가 공주다. 아침에 일어날 때마다 내가 공주라고 생각하고 공주 기세로 하루를 이겨내자는 내용"이라고 설명했다.이를 들은 엄정화는 "'별을 쫓기보다 내가 별로 살아가기'라는 가사가 울컥한다"고 공감했고, 최수영 역시 고개를 끄덕이며 깊이 공감하는 모습을 보였다. 안정환이 "저게 울컥하냐"며 이해하지 못하자, 엄정화는 "T예요?"라고 물어 폭소를 유발했다.한편 최수영은 배우 정경호와 공개 열애 14년 만에 이별했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr