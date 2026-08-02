사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 배우 강상준이 YG엔터테인먼트 래퍼 출신이라는 반전 이력을 공개했다.2일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에는 새 금토드라마 '재벌X형사2'의 주역 안보현, 정은해, 강상준, 김신비가 게스트로 출연해 '언더커버 재벌 vs 형사' 레이스를 펼쳤다.이날 장기자랑 순서에서 김신비가 비보잉을 선보인 뒤 강상준은 "저도 사실 어제 '재벌X형사2' OST에 맞춰 랩을 준비했다"고 깜짝 고백했다. 예상치 못한 발언에 김종국이 "랩을?"이라며 놀라자 안보현은 "래퍼 출신이다. YG 출신"이라고 대신 소개해 현장을 술렁이게 했다.하하가 랩네임을 묻자 강상준은 "딥블랙이었다"고 밝혔고, 과거 YG엔터테인먼트에서 잠시 래퍼로 활동했던 이력을 공개해 모두를 놀라게 했다. 유재석은 "'미스트롯4' 우승자 이소나 씨의 남편이기도 하다. 대단하시다"고 소개하며 분위기를 끌어올렸다.안보현은 "어제 두 사람이 코인노래방에 가서 몇 시간씩 연습한 사진을 보내더라"고 귀띔하며 강상준의 무대를 향한 기대감을 높였다.하지만 정작 마이크를 잡은 강상준은 랩을 시작한 지 첫소절 만에 중단했다. 그는 "너무 긴장된다. 10년 만이다"라며 "죄송하다. 다시 한 번만 기회를 달라. 너무 떨린다"고 양해를 구해 폭소를 자아냈다.유재석은 "딥블랙, 우리도 시간이 없다"고 재촉했고, 안보현은 "한 번만, 한 번만 더"라며 강상준을 대신해 간곡히 요청했다. 재도전에 나선 강상준이 랩을 이어가는 동안 김신비가 옆에서 즉흥 춤을 추며 지원사격에 나서 현장은 웃음바다가 됐다.무대가 끝난 뒤 유재석은 "딥블랙은 전달력이 안 좋다. 아쉽지만 딥블랙은 우리와 함께 갈 수 없다"고 예능식 심사평을 남겼고, 강상준 역시 민망한 웃음을 지으며 분위기를 훈훈하게 마무리했다.한편 강상준은 오는 7일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'에서 강하경찰서 강력1팀 형사 박준영 역으로 출연한다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr