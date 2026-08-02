이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘VIVO TV - 비보티비’

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개그우먼 김숙이 한 유명 연예인의 인성을 폭로했다.지난 1일 유튜브 채널 ‘VIVO TV - 비보티비’에는 웹예능 ‘비밀보장’ 580회 내용을 담은 ‘의사 선생님이 이렇게 말해도 돼요..??’라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 방송에서 송은이와 김숙은 예비 남편의 분노 조절 문제를 고민하는 사연자의 이야기를 듣던 중 정신건강의학과 전문의 이광민과 전화 연결을 진행했다.대화를 나누던 중 김숙은 과거 한 유명 연예인과 관련된 경험을 털어놨다.김숙은 “옛날에 진짜 엄청 유명한 연예인이 있었다. 그런데 너무 못된 거다. 그래서 내가 멀리했다. ‘쟤는 진짜 본성이 진짜 더럽구나’ 이렇게 했다”고 말했다.이어 “근데 나중에 인기가 떨어졌다. 인기가 영원할 수 없으니까. 그런데 세상 착한 거다. 주변 사람들이 다 ‘쟤 바뀌었다’, ‘인기 빠지고 사람이 바뀌었다’고 했다”며 당시 분위기를 설명했다.하지만 김숙은 쉽게 믿지 않았다고 털어놨다. 그는 “저는 믿지 않았다. 제 본성은 못된 거야 이렇게 생각하고 있었다”며 “근데 사람들 다 그를 위로해줬다”고 전했다.이후 상황은 다시 달라졌다. 김숙은 “근데 다시 인기를 얻은 거다. 다 나한테 와서 얘기했다. ‘숙아 네 말이 맞아. 본성 그대로 나오더라’고 했다”고 밝혀 놀라움을 안겼다.이를 들은 이광민 전문의가 “그래서 사람은 고쳐 쓰는 거 아니라는 얘기가 거기서 나온다”고 하자, 김숙은 “선생님도 그 얘기 하시면 어떻게 해요? 의사 선생님인데 사람을 고치려고 계시는 거 아니에요?”라고 받아쳤다.이어 “선생님은 고쳐야죠”라고 말해 웃음을 자아냈고, 이광민 전문의는 “일반적으로는 그래서 저 같은 전문가가 필요한 것 아니겠습니까?”라고 답하며 상황을 마무리했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr