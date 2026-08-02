사진 = 유튜브 채널 ‘VIVO TV - 비보티비’
사진 = 유튜브 채널 ‘VIVO TV - 비보티비’
개그우먼 김숙이 한 유명 연예인의 인성을 폭로했다.

지난 1일 유튜브 채널 ‘VIVO TV - 비보티비’에는 웹예능 ‘비밀보장’ 580회 내용을 담은 ‘의사 선생님이 이렇게 말해도 돼요..??’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 방송에서 송은이와 김숙은 예비 남편의 분노 조절 문제를 고민하는 사연자의 이야기를 듣던 중 정신건강의학과 전문의 이광민과 전화 연결을 진행했다.

대화를 나누던 중 김숙은 과거 한 유명 연예인과 관련된 경험을 털어놨다.
사진 = 유튜브 채널 ‘VIVO TV - 비보티비’
사진 = 유튜브 채널 ‘VIVO TV - 비보티비’
김숙은 “옛날에 진짜 엄청 유명한 연예인이 있었다. 그런데 너무 못된 거다. 그래서 내가 멀리했다. ‘쟤는 진짜 본성이 진짜 더럽구나’ 이렇게 했다”고 말했다.

이어 “근데 나중에 인기가 떨어졌다. 인기가 영원할 수 없으니까. 그런데 세상 착한 거다. 주변 사람들이 다 ‘쟤 바뀌었다’, ‘인기 빠지고 사람이 바뀌었다’고 했다”며 당시 분위기를 설명했다.

하지만 김숙은 쉽게 믿지 않았다고 털어놨다. 그는 “저는 믿지 않았다. 제 본성은 못된 거야 이렇게 생각하고 있었다”며 “근데 사람들 다 그를 위로해줬다”고 전했다.

이후 상황은 다시 달라졌다. 김숙은 “근데 다시 인기를 얻은 거다. 다 나한테 와서 얘기했다. ‘숙아 네 말이 맞아. 본성 그대로 나오더라’고 했다”고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이를 들은 이광민 전문의가 “그래서 사람은 고쳐 쓰는 거 아니라는 얘기가 거기서 나온다”고 하자, 김숙은 “선생님도 그 얘기 하시면 어떻게 해요? 의사 선생님인데 사람을 고치려고 계시는 거 아니에요?”라고 받아쳤다.

이어 “선생님은 고쳐야죠”라고 말해 웃음을 자아냈고, 이광민 전문의는 “일반적으로는 그래서 저 같은 전문가가 필요한 것 아니겠습니까?”라고 답하며 상황을 마무리했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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