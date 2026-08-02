이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 임수향이 15년 전 데뷔작 ‘신기생뎐’ 재방료를 받지 못한 사연을 털어놨다.2일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에는 배우 임수향이 출연해 데뷔 시절부터 최근 근황까지 다양한 이야기를 전했다.이날 임수향은 현재 연극 ‘타인의 삶’에서 동독 최고의 여배우 역할을 맡고 있다고 소개했다.이어 ‘신기생뎐’이 15년이 지난 지금까지도 MZ세대 사이에서 화제가 되고 있다는 이야기가 나오자 당시를 떠올렸다.임수향은 “‘그런 말 있죠?’에서 ‘그런’을 삭제하고 ‘말 있죠’로 시작한다”며 임성한 작가 특유의 대사를 설명했다.이어 “작가님만의 어투인 거다. 요즘 되게 많이 듣는다. 어린 친구들이 많이 하더라. 그게 무슨 말인가 했는데 내 대사더라. 너무 감사하다”고 말했다.이어 신동엽은 “’신기생뎐’이 15년 동안 계속 재방송되고 있는데 재방료를 받아본 적이 없다고?”라고 물었다.이에 임수향은 “네. 재방을 매년 되게 많이 한다. 지금도 어린 친구들이 봤다고 할 정도다”라며 “제가 너무 늦게 그 시스템을 알았다”고 털어놨다.그는 “협회에서 저를 찾았다. 왜 가입을 안 하냐. 돈이 쌓이고 있는데라고 하더라”며 “’아이리스’ 작품 끝나고 들었는데 그 전 건 못 받는다고 했다”고 아쉬움을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr