사진=민지영 유튜브

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배우 민지영이 갑상선암 수술 5년이 지났지만 완치 판정을 받지 못한 근황을 전했다.2일 유튜브 채널 '민지영TV'에는 '호기롭게 캠핑카 보일러를 싹 뜯어버린 전직 쇼호스트 남편의 최후'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 민지영은 "갑상선암 판정을 받고 오른쪽 갑상선 반절제 수술을 받은 지 어느덧 5년"이라며 "하지만 왼쪽 갑상선에도 암세포가 발견돼 결국 완치 판정을 받지 못하게 됐다"고 밝혔다.이어 "그래도 앞으로 추적 관찰만 잘하면 캠핑카 세계여행을 계속 이어갈 수 있다고 해 감사한 마음으로 우리 세 가족은 다시 스페인 마드리드로 돌아왔다"고 전했다.그러나 여행을 재개한 뒤 또 다른 악재가 이어졌다. 민지영은 "짐을 정리하다 발가락을 크게 다쳐 3개월 동안 캠핑카에 갇혀 지내게 됐다"며 "여행도, 유튜브 촬영도 모두 멈췄다"고 털어놨다.캠핑카 고장도 잇따랐다. 그는 "난방용 디젤 히터에서 부동액이 새기 시작했고, 쉽게 끝날 줄 알았던 수리가 호스 파손을 넘어 히터 본체까지 터지는 릴레이 악재로 이어졌다"며 "하나를 고치면 또 다른 곳이 터지는 악순환이었다"고 말했다.앞서 민지영은 갑상선암 수술 후 5년 차 검진에서도 완치 판정을 받지 못한 심경을 고백한 바 있다. 그는 "왼쪽 갑상선에도 암세포가 발견돼 계속 추적 관찰 중"이라며 "내 몸에 시한폭탄을 달고 사는 기분이 들 때가 있다. 갑자기 우울해지고 피곤함도 빨리 느끼며 부종도 심할 때가 있다"고 털어놨다.다만 민지영은 "현재 상태를 잘 관리하면서 추적 관찰을 이어가면 여행도 계속할 수 있다"며 긍정적인 마음을 잃지 않았다.한편 민지영은 2017년 쇼호스트 김형균과 결혼했다. 현재 남편과 함께 캠핑카 세계여행을 하며 유튜브를 통해 일상을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr