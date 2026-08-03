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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘요정재형’

배우 정은채가 ‘금수저’라는 이미지 뒤에 숨겨진 가족의 희생을 언급했다.2일 공개된 유튜브 채널 ‘요정재형’에는 SBS 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 주연 배우 안보현과 정은채가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 정은채는 어린 시절 영국 유학을 떠났던 경험을 떠올리며 당시 낯선 환경에서 겪었던 변화에 대해 이야기했다.그는 “제가 갈 생각은 안 했고 부모님이 보내셨다. 언어의 장벽도 너무 높고 그때만 해도 외국에 동양인이 많지 않았다”고 말했다.이어 “그때는 성격이 외향적이고 친구들도 많고 그랬는데 유학을 가서 성격이 내향형으로 바뀌었다. 눈치로 뭔가를 다 살아내야 하지 않나”라며 기숙사 생활 당시를 회상했다.배우의 길을 선택한 뒤에도 쉽지 않은 시간이 있었다고.특히 정은채는 영국 유학으로 인해 생긴 ‘금수저’ 이미지와 관련해 부모님의 희생을 언급했다. 그는 “집 평수 좁혀가면서 공부했다. 아버지께서 ‘김부장’처럼 정말 평범한 직장 생활을 평생 하셨으니 유학을 보내시긴 정말 힘드셨을 거다”고 회상했다.그러면서 “제가 돈을 벌고 사회 생활을 하면서 아버지가 정말 대단하다고 느껴졌다”고 털어놨다.또 학교를 그만둔 뒤에는 서울에 있는 오빠 집에서 생활하며 과외 아르바이트를 했다고 밝혔다. 이를 들은 안보현은 “그렇게 보이지 않는데 단편 영화도 많이 찍고 그랬다”며 성실한 면모를 칭찬했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr