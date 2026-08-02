이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

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‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 전현무(50)가 결혼정보회사에서 예상 밖 평가를 받았다.2일 방송된 KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서는 정지선이 직원 복지 차 결혼정보회사를 방문했다.정지선이 “현무 형님이 아직 솔로라서”라고 운을 떼자, 결혼정보회사 대표는 전현무의 나이를 먼저 확인했다.이어 “77년생이면 49세, 한국 나이로 50 아니냐. 40대도 아니고 50대가 되셨다”며 “나이는 (5점 만점에) 1점”이라고 평가했다.예상치 못한 점수에 전현무는 “나 영포티야!”라고 억울함을 드러냈다.전현무는 곧바로 “난 10점 만점에 10점”이라며 외모에는 자신감을 보였다.하지만 이를 듣던 스페셜 MC 이영표는 “잘 생각해 보라. 나이가 일단 50살이란다””라며 받아쳤다.전현무가 “네 나이야”라고 맞받아쳤지만, 이영표는 “난 결혼했으니 상관없다”면서 “현무가 나이가 일단 50살이란다. 나이가 50살이면 외모는 중요하지 않다. 이미 나이가 50살이면 1점. 그러면 외모도 1점이다. 나이 50살은 외모를 안 본다”고 팩폭을 날려 스튜디오는 웃음바다가 됐다.결혼정보회사 대표와 정지선 역시 같은 의견을 보였다.대표가 “현무 님이 변우석은 아니니까”라고 하자, 정지선도 “변우석 님과 비교하면 1점 아니냐”고 거들었다.연이어 쏟아진 평가에 전현무는 “너 내 욕하러 간 거냐”며 서운한 반응을 보여 웃음을 더했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr