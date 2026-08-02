사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 박진영이 과거 화제를 모았던 청와대 망사 셔츠 논란의 비하인드를 전했다.1일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 가수 박진영의 일상이 공개됐다.이날 양세형은 "예전에 망사 셔츠를 입고 청와대에 가셔서 난리가 났다"고 운을 뗐다. 이에 박진영은 "노무현 대통령 때였다. 다음 날 스포츠면 1면에 '박진영 청와대 의상 테러'라고 났다"고 당시를 떠올렸다.박진영은 "그때 대한민국 사회가 너무 답답했다. 청와대에 가려고 의상을 갈아입으려고 했는데 하지 말라고 하더라. 가져갔다가 하지 말라고 하니까 오히려 더 안 갈아입고 들어갔다. '가수인데 뭐'라는 생각이었다"고 밝혔다. 그는 일부러 평소 무대 의상을 그대로 입고 청와대를 찾았다고 설명하며 자신만의 소신을 드러냈다.이어 공개된 JYP 구내식당에서는 건강에 대한 박진영의 철학이 고스란히 드러났다. 그는 "MSG를 쓰지 않고 주방에는 플라스틱과 양은도 없다"고 소개했다. 고기와 달걀, 김치까지 국내산 유기농 재료를 사용하고, 샐러드는 농약을 뿌리지 않은 채소를, 소스는 대체당인 알룰로스를 사용한다고 설명했다.특히 튀김에 대해서는 "유기농 냉압착유로 튀긴다. 기름이 정말 중요하다. 많이 먹어도 소화가 잘된다"고 자신감을 보였다.매니저는 "사 먹는 것보다 훨씬 맛있다. 쉬는 날에도 와서 먹는다"고 말했고, 직원 역시 "성내동에서 JYP 밥이 제일 맛있다. 이걸 먹고 몸이 좋아졌고 배불러서 간식도 덜 먹게 된다"고 만족감을 드러냈다.박진영은 구내식당을 운영하는 이유도 밝혔다. 그는 "연습생들이 회사에 와 있는 동안만큼은 제 새끼들이라고 생각하고 먹여야 한다"고 말했다.이어 "예전 청담 사옥에 있을 때 어린 연습생들이 편의점에서 인스턴트 음식을 먹는 모습을 보고 죄책감이 들었다. 부모님들이 나를 믿고 맡겨주셨는데, 데뷔를 못 하더라도 우리 회사에 있는 동안만큼은 건강하게 먹이고 싶었다"고 털어놨다.그는 "성적도 관리해주고, 유기농으로 밥을 먹이고, 필독 도서도 읽힌다"고 덧붙이며 연습생 육성 철학도 소개했다.건강을 위한 투자 규모도 공개됐다. 박진영은 "작년 김칫값만 2억2000만원이었다. 김치만 유기농이 아니어도 비용은 훨씬 줄어든다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 앞서 알려진 JYP 구내식당의 연간 유지비는 약 20억원에 달한다.유병재가 "사옥을 이전하면 식당도 더 커지냐"고 묻자 박진영은 "부엌이 3배로 커진다. 도시락 허가도 나오게 돼 회사 구성원들에게 무료 도시락을 제공할 수 있게 된다"고 답했다.평소 건강 관리에 관심이 많은 박진영은 소속 아티스트들에게도 자신의 노하우를 전한다고 밝혔다. 그는 "수지가 알레르기로 한창 고생했을 때 피를 맑게 하는 방법 등 내가 알고 있는 건강 관리법을 알려줬다"고 말했다.이어 "화장품, 치약, 샴푸, 세제도 유기농을 써야 한다. 제가 30대 후반부터 이러기 시작했는데 그때는 다들 놀렸다. 이제는 아무도 못 놀린다"고 말하며 오랜 시간 이어온 자신의 건강 철학을 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr