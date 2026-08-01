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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'

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배우 배종옥이 싱글맘으로 살아온 시간을 털어놨다.지난 28일 ‘송승환의 원더풀 라이프’ 채널에는 배종옥이 출연해 배우 인생과 지나온 시간을 이야기했다.이날 송승환은 KBS 2TV 드라마 ‘목욕탕집 남자들’ 촬영 당시를 언급하며 배종옥의 과거를 떠올렸다.송승환은 “그전에 네가 결혼을 하고 이혼했고, 아이가 하나 있었잖아. 아이가 한두 살 때쯤 됐을 거야”라고 말했다. 이에 배종옥은 “맞아”라고 답했다.송승환은 “그때 우리가 1년 동안 거의 매일 만났는데도 네가 이혼해서 힘든 티를 안 냈고, 아이를 혼자 키우는 싱글맘 티도 안 내서 전혀 몰랐다”고 했다.배종옥은 “나는 이혼해서 힘든 적이 없다. 안 힘들었다”며 당시 심경을 밝혔다.이어 “오히려 편했고, 엄마가 아이를 케어해주니까 나는 일만 하면 됐다. 굳이 힘든 걸 말하지 않아서가 아니라 정말 힘이 안 들었다”고 설명했다.송승환이 “사랑하는 사람과 결혼할 때는 평생 함께하겠다는 마음이 있었을 텐데, 1년 반 만에 헤어지면 아픔이 있지 않냐”고 묻자 배종옥은 솔직한 답을 내놨다.그는 “아픔은 있다. 그런데 내 성격이 아니라고 생각하면 거기서 끝낸다”며 “힘든 부분이 없다고 하면 거짓말이지만 나는 굉장히 홀가분했던 것 같다”고 말했다.배종옥은 “그런 걸 내색하지 않고 일에 전념하고 밝게 살았기 때문에 주변에서도 전혀 몰랐던 것 같다”고 덧붙였다.이후 송승환은 배종옥의 배우 인생을 돌아보며 김수현 작가, 노희경 작가와의 특별한 인연도 언급했다.배종옥은 “정말 좋은 작가를 많이 만난 것 같다”며 “배우들이 연기력이 없어서가 아니라 좋은 작품과 연결되지 못해 빛을 못 보는 경우도 많다”고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr