이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’

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‘살림하는 남자들 시즌2’ 박서진이 은가은♥박현호 부부의 결혼식에 초대받지 못했던 사연을 털어놨다.1일 방송된 KBS 2TV 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남2’)에는 은가은이 새로운 식구로 등장해 박서진과 이야기를 나누는 모습이 담겼다.이날 박서진은 은가은을 반갑게 맞이하던 중 “서운한 게 있다”고 조심스럽게 말을 꺼냈다.박서진은 “친해졌다고 생각했는데 결혼식에 초대를 안 해주셨더라”고 털어놔 놀라움을 안겼다.은가은은 “그게 아니라 친해도 전화번호가 없다”고 설명했다. 두 사람은 서로 연락처를 주고받지 않았던 이유를 두고 이야기를 이어갔다.이를 들은 이요원은 “서진이도 전화번호 없기로 유명한데”라고 언급하자 은가은은 “서로 안 주는 스타일”이라고 말해 웃음을 안겼다.이후 두 사람은 연락처를 두고 서로에게 책임을 돌리는 모습을 보였다. 은가은은 “누나가 먼저 안 물어봐서”라고 했고, 박서진은 “나는 네가 먼저 물어볼 줄 알았다”고 받아쳤다.이어 “누나니까 누나가 먼저 물어볼 줄 알았다”는 말까지 나오며 두 사람의 장난스러운 대화가 이어졌다.결혼식에 초대받지 못한 서운함은 알고 보니 두 사람 모두 연락처를 묻지 않았던 데서 시작된 해프닝이었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr