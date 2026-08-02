이영표가 월드컵 LA 경기 티켓을 나눠줬다고 밝혔다./사진제공=KBS

이영표가 월드컵 LA 경기 티켓을 나눠줬다고 밝혔다./사진제공=KBS

이영표가 월드컵 중계 도중 책상을 3번이나 내리쳤던 이유가 밝혀진다.오는 8월 2일 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에는 전현무의 베스트 프렌드로 거듭난 ’77 프렌즈’ 이영표가 스페셜 MC로 출연한다.앞서 이영표는 비싸기로 소문난 월드컵 LA 경기 티켓을 대량 구매했다는 사실이 알려지며 큰 화제를 모았다. 그러나 홍명보가 이끄는 대표팀의 조별리그 탈락으로 LA행이 무산되면서 이영표가 무려 2000만 원 상당의 티켓을 어떻게 했을지 관심이 쏠렸다. 이에 이영표는 씁쓸한 표정으로 “주변 사람들에게 티켓 스무 장을 모두 무료로 나눠줬다”라고 고백한다.평소 소탈하게 스포츠웨어만 입고 다니는 이영표가 2000만 원이라는 거액을 통 크게 기부했다는 사실이 밝혀지자 그의 반전 면모에 모두가 감탄을 금치 못한다. 이때 무언가 깨달은 듯한 전현무가 “너 티켓값 때문에 중계 중에 책상을 세 번이나 내리쳤던 거구나!”라고 소리치며 돌직구를 날린다.전현무의 추측에 이영표가 웃기만 하자, 모두가 이영표 몰이에 혈안이 된다. 이에 이영표는 “우리나라가 32강에 못 올라가서 속상한 마음에 주변에 필요하신 분들에게 무료로 나눠드렸다”라고 허심탄회한 심경을 밝힌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr