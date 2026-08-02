이미지 크게보기 사진 = KBS2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’

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‘살림하는 남자들 시즌2’ 출산 후 겪은 탈모 고민과 함께 직접 헤어 스타일링을 한다고 밝혔다.1일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에는 은가은이 출연해 일상과 육아 이야기가 그려졌다.이날 은가은은 이른 새벽부터 홈쇼핑 스케줄을 소화하며 바쁜 일상을 이어갔다.은지원은 출산 2주 만에 다시 활동을 시작한 은가은에게 “산후조리도 제대로 못 하지 않았냐. 안 힘들었냐”고 물었다.이에 은가은은 “그때는 해야 하니까 힘든 걸 몰랐다. 그런데 지금 장마철이 되니까 장난 아니다. 지금도 골반이 너무 아프다”며 산후 우울증과 출산 후유증이 왔다고 털어놨다.이어 은가은은 헤어와 메이크업을 직접 하게 된 이유를 밝혔다.그는 직접 헤어와 메이크업을 한다며 “숍 비용을 아끼려고 한다”며 “처음에는 숍 갔다가 행사장 가는 시간이 아까워서 직접 해봤는데, 조금씩 (직접) 하다 보니 늘어났다”고 말했다.이후 자료 화면에는 은가은이 직접 대기실에서 거울을 보며 흑채를 바르는 모습이 공개됐다.예상치 못한 장면에 은가은은 “왜 하필 흑채 바르는 장면이 나오냐”고 당황했고, “이제 머리가 빠지기 시작하더라”며 부분 탈모를 고백했다.또 은가은은 육아 중 느끼는 고민도 털어놨다. 남편 박현호가 아기를 돌보고 집안일을 하는 모습을 지켜보던 은가은은 결국 눈물을 보였다.은가은은 “내가 저기 같이 있어야 하는데, 그러지 못하는 상황이니까. 일 욕심도 있고 아기랑 같이 있고 싶고, 두 가지 마음이 부딪히다 보니 눈물이 난다”고 고백했다.이어 “원래 눈물이 진짜 없었다. 엄마도 저한테 차갑다고 말할 정도였는데, 출산 후 눈물이 많아졌다”고 덧붙였다.이후 은가은은 둘째 계획에 대한 고민도 전했다. 그는 “남편은 맨날 둘째 낳자고 한다”며 육아와 일 사이에서 고민하는 모습을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr