코미디언 맹승지가 또 한 번 성형 고민을 털어놨다. / 사진=맹승지 SNS

코미디언 맹승지가 또 한 번 성형 고민을 털어놨다. / 사진=맹승지 SNS

코미디언 맹승지가 또 한 번 성형 고민을 털어놨다. 앞서 입술 필러를 직접 녹였던 그는 이번에는 이마 거상 수술을 고민했지만 주변의 만류 끝에 계획을 보류했다고 밝혔다.맹승지는 지난달 31일 자신의 SNS에 "이마 거상 할까 말까 고민 중인 나"라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상에는 거울 앞에서 이마를 손으로 들어 올리며 수술 후 모습을 가늠해 보는 맹승지의 모습이 담겼다. 그는 여러 각도에서 얼굴을 살펴보며 변화를 비교했다. 그러면서도 맹승지는 "다들 하지 말라고 해서 일단 진행 보류"라며 당분간 수술을 하지 않기로 했다고 전했다.앞서 맹승지는 성형과 시술 경험을 꾸준히 공개해왔다. 지난 2월에는 입술 필러를 맞았다가 다시 제거한 사실을 밝히며 "원하는 입술 사진을 들고 가서 해달라고 했는데 원장님은 '안 예쁠 것 같다'고 말렸다. 그래도 제가 우겨서 했다"고 털어놨다.그러나 이후 "사진과 영상을 보니 '이건 내 얼굴이 아니네'라는 생각이 들었다"며 결국 필러를 녹이게 된 이유를 설명했다. 그는 "역시 과유불급인 것 같다. 욕심을 덜 내는 게 가장 자연스럽고 세련된 것 같다"고 소신을 밝히기도 했다.또 최근에는 과거 윤곽주사를 맞은 뒤 볼 패임이 생겼다고 고백하며 "보조개인 척 넘어가는 나"라고 유쾌하게 받아들이는 모습을 보였고, 인중 축소와 입꼬리 수술 사실도 직접 공개하는 등 외모 관리 과정을 솔직하게 공유해왔다.한편 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔해 '코미디에 빠지다', '무한도전' 리포터 등으로 얼굴을 알렸으며, 현재 방송과 SNS를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr