사진 = 하지원 인스타그램

사진 = 하지원 인스타그램

배우 하지원이 캐주얼한 스타일링과 자연스러운 거울 셀카를 공개하며 편안한 분위기 속에서도 돋보이는 비주얼을 선보였다.하지원은 최근 자신의 인스타그램에 "EP.2 : 0°C 8월 한 달, POUCH24와 성수에서 만나요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 하지원은 검은 민소매 상의에 뉴욕 양키스 로고가 들어간 네이비 컬러 볼캡을 착용한 채 거울을 보며 셀카를 촬영하고 있다. 다양한 스티커가 붙은 스마트폰으로 얼굴을 가린 모습과 손목시계, 긴 생머리가 어우러지며 편안하면서도 자연스러운 분위기를 연출했다. 실내 조명과 거울이 비치는 공간이 함께 담겨 일상적인 순간을 그대로 전했다.이어진 사진에서는 하지원이 거울 앞에 쪼그려 앉아 같은 공간을 배경으로 셀카를 남기고 있다. 흰색 카펫 위에는 분홍색 오브제가 여러 개 놓여 있고, 거울 프레임과 주변 인테리어가 독특한 공간감을 더했다. 볼캡과 스니커즈를 매치한 캐주얼한 스타일링이 전체 분위기와 자연스럽게 어우러졌다.이를 본 팬들은 "거울 셀카도 화보 같네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "귀여워 죽겠어", "So cool", "Beautiful" 등의 댓글을 달았다.한편 하지원은 1978년생으로 48세다. 하지원은 1996년 KBS 드라마 '신세대 보고-어른들은 몰라요'를 통해 데뷔했다. 이후 '다모', '발리에서 생긴 일', '황진이', '시크릿 가든', '기황후' 등에 출연했다. 하지원은 오는 9월 2일 개봉하는 영화 '비광'에 출연한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr