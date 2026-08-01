사진 = 32기 영수 인스타그램

사진 = 32기 영수 인스타그램

사진 = 32기 영수 인스타그램

사진 = 32기 영수 인스타그램

'나는솔로' 32기 영수가 탄탄한 몸매를 담은 보디프로필을 공개했다.최근 32기 영수는 자신의 인스타그램에 "라방때 언급한 바프 사진 요청이 많아 이렇게 먼저 공개합니다ㅎㅎ"라며 "솔로나라 사진들은 제 동기들도 많이 올린거 같더라구요"라고 밝혔다.이어 "바프는 7월8일에 찍었고 32기 촬영은 3월 19일이어서 인바디 측정한 것도 같이 올립니다"며 "체지방률 7.8프로까지가 최선이었어요ㅠㅠ솔로나라랑 저희 모임했던 사진들도 궁금하실텐데 최대한 빨리 올릴게요~"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 32기 영수는 따뜻한 색감의 조명이 비치는 벽 앞에서 검은색 드로즈를 입고 팔을 교차한 채 카메라를 바라보고 있다. 강한 빛이 상체와 벽면에 짙은 그림자를 만들며 선명한 복근과 팔 근육을 강조했다.등을 돌린 32기 영수는 양손을 허리 뒤로 모으고 옆을 바라보며 포즈를 취했다. 어깨부터 등과 허리까지 이어지는 근육의 굴곡이 조명 아래 또렷하게 드러나 탄탄한 체형을 보여줬다.푸른 조명 아래 선 모습에서는 상의를 입지 않은 채 데님 팬츠에 한 손을 넣고 팔을 들어 올렸다. 흰 타일 벽과 타원형 거울이 둘러싼 공간에서 복근과 가슴, 팔의 근육이 입체적으로 부각됐다.거울을 마주한 32기 영수는 데님 팬츠 차림으로 한 손을 머리 위에 올리고 자신의 모습을 바라봤다. 거울에 비친 정면과 카메라를 향한 뒷모습이 한 화면에 함께 담기며 넓은 등과 단단한 상체 라인이 시선을 끌었다.앞서 32기 영수는 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에서 바디 프로필 사진을 찍었다고 밝힌 바 있다.한편 1981년생인 32기 영수는 회계사다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr