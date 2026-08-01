MBC '놀면 뭐하니?'는 '찍어유' 편으로, 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 숏폼 드라마 시즌2를 준비한다./ 사진=텐아시아 DB

MBC ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 숏폼 드라마 시즌2 여주인공 후보로 공효진에 이어, 또 한 명의 배우를 만나는 모습이 그려진다. / 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

유재석의 감독 데뷔에 의문을 제기하는 'NEW 여주인공' 후보가 등장한다.MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 숏폼 드라마 시즌2 여주인공 후보로 공효진에 이어, 또 한 명의 배우를 만난다.공개된 사진 속에는 베일에 싸인 여주인공 후보와 면접을 진행하는 모습이 담겨 있다. 이 배우는 국민 드라마에 출연한 연기 경력자로, 새로운 연기에 목마른 모습을 보인다.특히 'NEW 여주인공' 후보는 유재석과 만나자마자 투닥투닥 다투며 '찐친 케미'를 발산한다. 유재석을 향해 "왜 이렇게 감독 행세를 해~"라고 지적한 데 이어 "본인이 자처해서 감독을 맡은 거야?"라고 물으며, 감독 데뷔 절차가 정당했는지 의문을 제기한다.또 유재석이 말을 할 때마다 놓치지 않고 딴지를 거는가 하면, 당찬 성격으로 하하를 제압하기까지 한다. 이를 지켜보던 막내 주우재는 "재석이 형 말을 이렇게 바로 차단하는 사람은 오랜만에 본다"라며 속 시원한 감정을 드러낸다.1일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr