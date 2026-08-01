사진 = 이연희 인스타그램

사진 = 이연희 인스타그램

사진 = 이연희 인스타그램

배우 이연희가 편안한 스타일링으로 도심의 밤거리를 걸으며 자연스러운 일상을 공개해 눈길을 끌었다.이연희는 별다른 멘트 없이 사진을 공개했다.공개된 사진 속 이연희는 밤거리 인도에 서서 휴대전화를 바라보며 손에는 검은색 표지의 책을 들고 있다. 네이비 민소매 상의에 데님 팬츠를 매치하고 검은 숄더백을 착용한 모습이 담겼으며 손목시계와 팔찌, 반지까지 더한 심플한 스타일링이 도심의 야간 풍경과 자연스럽게 어우러졌다.횡단보도와 가로수가 보이는 거리에서 이연희는 고개를 숙인 채 책을 펼쳐 보고 있다. 주변으로 차량과 오토바이, 신호등 불빛이 함께 담겨 늦은 저녁 거리의 분위기를 전했고 자연스럽게 내려온 헤어스타일과 편안한 미소가 담백한 매력을 더했다.안경을 착용한 이연희는 옆모습으로 길을 걷고 있다. 검은 숄더백을 메고 네이비 민소매 상의를 입은 모습이 깔끔한 인상을 자아냈고 뒤편으로 건물과 도로, 가로수가 이어진 거리 풍경이 함께 담겨 일상의 한순간을 자연스럽게 완성했다.이를 본 팬들은 "이쁘다는말 하기도 입 아파짐 이젠", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이쁜애는 이렇게 심플하게 입어도 이쁘구낭", "아름다워요", "그냥이쁨" 등의 댓글을 달았다.한편 1988년생인 이연희는 2020년 2세 연상의 비연예인과 결혼했으며, 2024년 딸을 품에 안았다. 그는 2023년 tvN 'O'PENing 2023 - 산책' 이후 방송 활동을 잠시 쉬고 있으며, 차기작으로 '개인적인 택시'를 선택한 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr