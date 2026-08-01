사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 반려견과 함께한 해변에서 편안한 미소와 내추럴한 스타일링으로 여름 분위기를 전했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "안녕 두부에오"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 모래사장에 앉아 흰색 반려견을 다정하게 쓰다듬으며 카메라를 올려다보고 있다. 29기 옥순은 하늘색 카디건을 한쪽 어깨가 드러나게 걸친 채 흰색 이너와 화이트 하의를 매치했고 검은 샌들과 긴 목걸이를 더한 자연스러운 스타일링이 편안한 분위기를 자아냈다.반려견과 함께 쪼그려 앉은 29기 옥순은 미소를 지으며 시선을 옆으로 향하고 있다. 노란색 하네스를 착용한 반려견이 혀를 내민 채 카메라를 바라보고 있어 밝은 분위기를 더했고, 끝없이 이어진 모래사장이 배경을 채우며 한층 여유로운 느낌을 완성했다.셀카를 촬영한 29기 옥순은 모래사장을 배경으로 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 묶은 헤어스타일과 하늘색 카디건, 흰색 이너가 어우러졌고, 목걸이를 매치한 담백한 스타일링이 청순한 매력을 더욱 돋보이게 했다.모래사장 위에 선 29기 옥순은 검은색 숄더백을 한쪽 어깨에 멘 채 두 손을 모으고 카메라를 바라보고 있다. 뒤편으로 계단과 나무, 건물들이 함께 담겨 해변 풍경과 도심의 분위기가 자연스럽게 어우러졌으며 밝은 색상의 의상이 전체적으로 시원한 여름 무드를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "사진에서 바다 냄새가 나는데예", "나는솔로 나오신 옥순님들중에 진짜 제일 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr