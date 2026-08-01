화가 겸 배우 서은혜(개명 전 정은혜)가 남편 조영남과의 다정한 일상을 공개하며 최근 불거진 이혼설을 다시 한번 일축했다./ 사진=SNS

화가 겸 배우 서은혜(개명 전 정은혜)가 남편 조영남과의 다정한 일상을 공개하며 최근 불거진 이혼설을 다시 한번 일축했다./ 사진=SNS

화가 겸 배우 서은혜(개명 전 정은혜)가 남편 조영남과의 다정한 일상을 공개하며 최근 불거진 이혼설을 다시 한번 일축했다.서은혜는 1일 자신의 SNS에 "카페 오픈을 준비하며 우리들의 아침식사. 주거니 받거니"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 카페 개점을 준비하며 함께 식사를 하는 서은혜와 조영남의 모습이 담겼다. 서로 음식을 나누고 웃으며 대화를 나누는 등 변함없는 애정을 드러내 눈길을 끌었다.앞서 서은혜는 지난달 31일 자신이 운영하는 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 온라인에서 확산된 이혼설에 직접 입장을 밝혔다.당시 그는 "항간에 저희 부부가 이혼했다는 가짜뉴스와 영상물이 퍼지고 있는 것 같은데 저희는 어느 때보다 사랑하고 즐겁게 일하고 있다"며 "특별한 일이 없는 한 늘 카페에서 손님을 기다리고, 주문받은 그림을 그리고, 틈만 나면 꽁냥꽁냥하고 있다"고 강조했다.최근 일부 온라인과 SNS에서는 두 사람이 출산 문제로 갈등 끝에 파경을 맞았다는 확인되지 않은 내용의 영상과 게시물이 퍼졌지만, 서은혜는 직접 근황을 공개하며 사실이 아니라고 선을 그었다.한편 서은혜는 tvN 드라마 '우리들의 블루스'에서 한지민의 쌍둥이 언니 이영희 역으로 얼굴을 알렸으며, 지난해 5월 발달장애인 일자리에서 인연을 맺은 조영남과 결혼했다. 이후 SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 등을 통해 신혼 생활을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr