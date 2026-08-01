가수 윤복희의 충격적인 계약 조항이 공개 됐다.

가수 윤복희의 충격적인 계약 조항이 공개 됐다./ 사진 제공= KBS JOY 이십세기 힛트쏭

가수 윤복희의 충격적인 계약 조항이 공개 됐다./ 사진 제공= KBS JOY 이십세기 힛트쏭

가수 윤복희의 충격적인 계약 조항이 공개 됐다.이날 차트에는 코요태의 'Passion'이 이름을 올렸다. 멤버 차승민의 탈퇴 후 비주얼 멤버로 합류한 김종민은 소속사로부터 '말 금지령'과 '웃음 금지령'을 받았었다고. 그러나 예능 프로그램에서 말문이 터지면서 어리버리한 캐릭터가 들통나 초반 팬들의 실망을 사기도 했지만, 솔직한 매력으로 KBS 연예대상까지 수상하기도 했다.이어 빅마마의 'Break Away'가 언급됐다. 오직 가창력으로 승부하라는 뜻에서 결성된 빅마마는 '성형수술 금지', '다이어트 금지'라는 구두 특약을 맺었다고. 무리한 다이어트로 목소리가 변하거나 체력이 떨어지는 것을 막기 위한 조치로, 대한민국 가요계에 외모보다 실력을 우선시하는 새로운 판도를 열었다는 평가를 받았다.량현량하의 '학교를 안 갔어'로 당시 박진영과의 5:5 계약 조건과 함께 '학업을 절대 소홀히 하지 않는다'는 조건이 공개됐다. 스케줄로 인해 조퇴를 하게되면 개인과외를 통해 보강을 진행했고 무사히 졸업을 마친 비화가 공개됐다.여기에 S.E.S.의 '너를 사랑해'에서는 사생활 관리를 위한 '숙소 밖 외출 금지령' 특약이 전해졌다. 멤버들과 외출을 위해 검은 비닐봉지를 쓰고 눈 구멍만 뚫어 몰래 나왔다가 매니저에게 붙잡혔던 일화도 공개됐다. 또한 경호원들에게는 'S.E.S.와 사적인 대화나 스킨십 금지' 조항이 있었던 것은 물론, 유일하게 휴대폰이 있었던 리더 바다가 KBS 방송국 자판기 앞으로 유진을 만나려는 남자 아이돌들의 중간다리 역할을 했었던 이야기까지 소환됐다.한편, 가수 윤복희의 해외 진출 당시 파격적인 계약 조항이 공개됐다. 7살 어린 나이에 '코리안 키튼즈'의 멤버로 활동하며 월드스타로 성공했다고. 당시 세계 무대에 도전하던 윤복희는 해외 활동 및 공연 차질을 막기 위해 계약서에 '임신과 출산 금지'라는 다소 황당하고 혹독한 특약 사항이 포함되어 있었던 비화가 전해졌다.20살때 결혼한 윤복희는 계약조항에 따라 임신을 확인하면 안타까운 선택을 할 수밖에 없었다고 밝혔고, 지난 자신의 선택들에 후회와 회개하며 어린이들을 위한 무대가 생기면 몸을 아끼지 않고 참여하고 있다고 전해졌다.'이십세기 힛-트쏭'은 매주 금요일 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy채널 LG U+tv 1번, Genie tv 41번, SK Btv 998번, 그리고 KBS 모바일 앱 'KBS+'에서 시청할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr