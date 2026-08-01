유재석, '팩폭'에 제대로 긁혔다…"이렇게 삐지는 감독은 처음" ('놀뭐')

공효진이 유재석의 캐스팅 제안에 호락호락하지 않은 모습을 보인다.1일 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 숏폼 드라마 시즌2 여주인공 후보로 ‘공블리’ 공효진을 만난다.이날 공효진은 ‘연출 유재석’, ‘극본 하하’가 의기투합한 첫 작품 ‘동생이 훔친 내 여자를 다시 뺏기로 했다(동훔내여다뺏)’를 본 감상평을 말한다. 공효진의 팩트 폭격급 평가에 대본을 쓴 하하는 발끈하고, 유재석은 “우리 긁으러 오신 거예요?”라고 흥분한다.공효진은 초스피드 효율적 촬영을 추구하는 유 감독의 현장에 대한 의구심을 표하면서 일반 드라마와 차원이 다른 제작 시스템에 놀라워한다. 이어지는 공효진의 거침없는 한마디에 유재석은 잔뜩 긁힌 모습을 보인다.이에 공효진은 “많이 힘드시죠?”라고 조연출 주우재를 격려하면서, “이렇게 삐지는 감독님은 처음 본다”라고 말해 또 유재석의 속을 뒤집어놓는다. 하하와 주우재는 “감독님 장난 아니다”, “솔직히 잘 삐지긴 해”라면서 몰아간다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr