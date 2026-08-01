방송인 유재석이 여행 촬영 도중 세금을 납부하기 위해 은행을 찾으며 성실한 납세자 면모를 다시 한번 보여줬다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 유재석이 여행 촬영 도중 세금을 납부하기 위해 은행을 찾으며 성실한 납세자 면모를 다시 한번 보여줬다./ 사진=유튜브 채널 '뜬뜬'

방송인 유재석이 여행 촬영 도중 세금을 납부하기 위해 은행을 찾으며 성실한 납세자 면모를 다시 한번 보여줬다./ 사진=유튜브 채널 '뜬뜬'

방송인 유재석이 여행 촬영 도중 세금을 납부하기 위해 은행을 찾으며 성실한 납세자 면모를 다시 한번 보여줬다.1일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 웹 예능 '풍향중' 첫 번째 에피소드가 공개됐다. 이날 유재석은 이성민, 지석진, 양세찬과 함께 국내 여행을 떠나기에 앞서 은행부터 들러야 한다고 말했다.유재석은 "세금 납부를 해야 하는데 계속 녹화가 있어서 은행을 못 갔다"고 설명했다. 멤버들이 "나중에 내면 되지 않느냐"고 말하자 그는 "나중에 하기는 없다. 세금 납부는 제때 해야 한다"고 단호하게 답했다.결국 유재석은 은행에 들러 세금을 납부했고, 이를 지켜보던 양세찬은 "방송에서 유재석이 세금 내러 가는 모습은 처음 보는 것 같다"고 웃었다. 유재석은 "세금 납부는 정말 중요하다. 우리의 의무"라고 거듭 강조했다.해당 촬영은 종합소득세 납부 기한인 지난 6월 말 진행된 것으로 알려졌다. 유재석은 평소 성실한 납세자로도 유명하다. 그는 지난해 진행된 고강도 세무조사에서도 세금 신고 오류나 탈세 혐의가 발견되지 않았다.이후 한 세무사는 유튜브 채널 '절세TV'를 통해 유재석의 납세 방식을 소개하기도 했다. 해당 세무사는 "연간 수입이 100억 원이라고 가정하면 일반적인 장부 신고 시 약 27억 원의 세금을 내지만, 유재석처럼 기준경비율을 적용하면 약 41억 원을 납부하게 된다"며 "약 14억 원을 더 내는 셈"이라고 설명했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr