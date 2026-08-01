배우 황정민의 사생활 의혹을 제기한 A씨가 '고양이 사체 사진' 관련 보도에 반박한 가운데, 해당 사진이 자살 협박의 도구로 사용됐다는 취지의 추가 내용이 공개됐다./ 사진=텐아시아 DB

배우 황정민의 사생활 논란이 이어지는 가운데, 소속사가 온라인에서 특정 일반인을 '스토커'로 지목하는 추측이 확산되자 직접 진화에 나섰다.황정민 소속사 샘컴퍼니는 지난달 31일 공식 입장을 통해 "최근 황정민과 무관한 일반 팬을 향해 온라인상에서 무분별한 비방과 욕설, 추측성 댓글이 유포되고 있는 정황을 확인했다"고 밝혔다. 이어 "현재 관련 사항은 법적 절차가 진행 중"이라며 "확인되지 않은 대상을 향한 억측과 인신공격은 무고한 개인에게 큰 상처가 된다"고 강조했다.특히 소속사는 "현재 온라인상에서 언급되고 있는 분은 황정민의 순수한 팬일 뿐, 일각에서 제기되는 스토커가 아니다"라며 "사실 확인 없는 비난과 추측성 댓글 작성을 즉시 멈춰주시길 부탁드린다"고 당부했다.그러면서 "무고한 피해자가 발생하지 않도록 상황을 면밀히 모니터링할 예정"이라며 "지속적인 악의적 비방과 명예훼손 행위에 대해서는 법적 대응을 포함해 단호하게 대처하겠다"고 덧붙였다.앞서 여성 A씨는 지난달 29일 자신의 SNS를 통해 황정민과 사적인 관계였다고 주장하며 통화 녹취와 메신저 대화 등을 공개해 파장을 일으켰다.이에 샘컴퍼니는 A씨를 황정민을 지속적으로 괴롭혀온 스토킹 범죄 피의자라고 밝히며 의혹을 전면 부인했다. 소속사에 따르면 황정민은 A씨를 형사 고소했으며, 법원은 세 차례 접근금지 등 잠정조치를 내렸고 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다.한편 황정민은 논란 속에서도 영화 '호프' 무대인사 등 예정된 홍보 일정을 변동 없이 소화하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr