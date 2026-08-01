최예나가 '내 남은 연애' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

최예나가 투병 청춘들의 연프에 많은 공감을 했다고 밝혔다.31일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 예능 '내 남은 연애' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 이세영, 정용화, 세븐틴 도겸, 최예나, 이은솔 PD, 김효진 PD가 참석했다.'내 남은 연애'는 과거 시한부 선고를 받거나 죽음의 문턱까지 갔던 투병 경험을 가진 2030 청춘들이 다시 삶과 사랑을 마주하는 과정을 담은 연애 리얼리티다.어린 시절 림프종 소아암을 투병한 경험이 있는 최예나는 "기존 연프와는 다르게 깊이 있다고 생각했다"며 "보면서 나도 위로를 받았다. 상처와 아픔을 내뱉는 게 용기라고 생각하는데, 같이 모여서 이야기를 꺼냄으로서 위로도 되고 공감도 되더라. 남다른 마음을 느꼈다"고 말했다.'내 남은 연애'는 8부작으로, 오는 8월 3일 오후 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr