사진 = 박지훈 인스타그램

사진 = 박지훈 인스타그램

사진 = 박지훈 인스타그램

사진 = 박지훈 인스타그램

가수 겸 배우 박지훈이 부드러운 비주얼이 돋보이는 근황을 전했다.박지훈은 최근 자신의 인스타그램에 자신이 모델로 활동 중인 주류 브랜드명을 해시태그하며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박지훈은 음식과 하이볼이 놓인 테이블 앞에서 한 손으로 볼을 받친 채 차분한 표정을 짓고 있다. 화이트 티셔츠 위에 넉넉한 핏의 스트라이프 셔츠를 걸쳤으며 짧게 정돈한 헤어스타일이 깔끔한 비주얼을 강조했다.밝은 실내에 앉은 박지훈은 얼음이 담긴 잔을 입가에 가져간 채 옆을 바라봤다. 자연스럽게 걷어 올린 셔츠 소매와 손목시계가 편안한 스타일에 단정한 포인트를 더했다.주방에 선 박지훈은 핑크 셔츠를 입고 잔을 손질하며 환하게 웃었다. 노란색 오븐과 민트색 수납장이 배치된 공간에서 화사한 셔츠가 어우러지며 산뜻한 분위기를 완성했다.박지훈은 하늘색 셔츠와 짙은 데님 팬츠, 블랙 로퍼를 매치하고 테이블 앞에 앉아 작은 병을 손에 들고 있다. 몸을 앞으로 살짝 기울인 자세와 장난기 어린 눈빛이 친근한 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "와 대박", "늘 응원합니다", "악 지훈아아아아 보고싶었어", "귀하다", "귀엽구먼", "너무 이뻐" 등의 댓글을 달았다.한편 1999년생인 박지훈은 27세로 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 배우에 등극했다. 또 박지훈은 tvN 드라마 '취사병 전설이 되다'에서 미역으로 분장한 모습 부터, 등뼈 피리를 부는 골키퍼, 할머니 분장까지 모두 소화해 다양한 모습을 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr