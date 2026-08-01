사진 = 조윤희 인스타그램

사진 = 조윤희 인스타그램

사진 = 조윤희 인스타그램

배우 조윤희가 제주 바다에서 청량한 근황을 전했다.조윤희는 최근 자신의 인스타그램에 "Jeju🩵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 조윤희는 검은 바위 위에 맨발로 서서 아래를 바라보고 있다. 하늘색 크롭톱에 푸른색 패턴의 랩스커트를 둘러 늘씬한 실루엣을 드러냈으며 짧은 단발머리가 시원한 스타일을 완성했다.선글라스를 착용한 조윤희는 양팔을 옆으로 펼치고 바위 위에서 균형을 잡았다. 짙푸른 하늘과 맑은 바닷물이 의상의 푸른 색감과 어우러져 선명한 분위기를 더했다.얕은 바닷물로 자리를 옮긴 조윤희는 발끝에 닿는 물결을 바라보며 천천히 걸었다. 넓게 펼쳐진 해변과 푸른 하늘 아래 자연스럽게 움직이는 랩스커트가 가벼운 여름 스타일을 돋보이게 했다.이를 본 팬들은 "누가 아이 엄마라고 하겠어요", "여전히 아름다우십니다", "너무 예뻐", "넘 아름다우시다", "역시 윤희님 넘이뿌잖아요", "영원히 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.한편 1982년생으로 44세인 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼하여 딸을 낳았지만 2020년 이혼소식을 전했다. 딸을 양육하고 있는 조윤희는 앞서 '이제 혼자다' 방송을 통해 "내 사전에 이혼은 없을 줄 알았다"며 "제가 먼저 이혼을 결심해서 하게 된 것"이라고 말했다. 이어 "이혼 후에도 아이를 혼자 키우는 것에 대한 두려움은 없었고 잘 키울 자신이 있었다"며 "아빠에 대한 부정적인 생각을 주지 않을 자신이 있었다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr