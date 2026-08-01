코미디언 이수지가 정치색 논란에 휩싸였던 유튜브 콘텐츠와 관련해 직접 자필 사과문을 공개했다./ 사진=텐아시아 DB

코미디언 이수지가 정치색 논란에 휩싸였던 유튜브 콘텐츠와 관련해 직접 자필 사과문을 공개했다. / 사진=이수지 유튜브 채널

코미디언 이수지가 정치색 논란에 휩싸였던 유튜브 콘텐츠와 관련해 직접 자필 사과문을 공개했다.이수지는 1일 유튜브 채널 '핫이슈지' 커뮤니티를 통해 "이번 일로 많은 분들께 실망과 불편을 드린 점 진심으로 죄송하다. 또한 논란 이후 신속하고 올바르게 대처하지 못한 점에 대해서도 깊이 사과드린다"며 "이번 일을 무겁게 받아들이고 충분한 재정비의 시간을 가진 뒤 더 신중하고 책임감 있는 모습으로 다시 찾아뵙겠다"고 밝혔다.함께 공개한 자필 사과문에서는 "'진짜 극한직업 공무원' 편으로 인해 불편함과 실망을 느끼신 모든 분께 진심으로 고개 숙여 사과드린다"며 "마음 상하셨을 분들께 빠르게 대처하고 사과드리지 못한 점 역시 변명의 여지가 없는 제 불찰이자 책임"이라고 적었다.이어 "웃음을 만들겠다는 의도와 별개로 결과적으로 누군가에게 상처와 불편함을 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "웃음을 드려야 하는 희극인으로서 더 신중했어야 했다. 제 연기와 콘텐츠가 누군가에게는 상처나 불쾌감으로 다가갈 수 있다는 점을 충분히 헤아리지 못했다"고 반성했다.특히 이수지는 최근 참석했던 '청룡시리즈어워즈'를 언급하며 "이번 일 이후 여러분 앞에 서는 첫 공식적인 자리였다. 많은 생각 속에 무대에 올랐지만 그 자리에서 제 마음을 충분히 전하기에는 부족하다고 느꼈다"며 "늦었지만 제 진심을 직접 전하고 싶어 이 글을 남긴다"고 설명했다.그러면서 "이번 일을 계기로 저 자신을 더욱 깊이 돌아보겠다"며 "더 신중한 자세와 더 큰 책임감을 가지고 많은 분들이 함께 공감할 수 있는 건강한 웃음을 전하는 희극인이 되도록 노력하겠다"고 덧붙였다.앞서 이수지는 지난달 14일 공개한 유튜브 콘텐츠 '공무원 김지영 씨의 철밥통 지키기'에서 '재선거'를 외치는 민원인을 제지하는 장면을 연기했다. 일부 시청자들은 해당 장면이 재선거를 요구하는 시위를 희화화하고 정치적 메시지를 담은 것 아니냐고 비판하며 정치색 논란을 제기했다.논란이 커지자 제작진은 "특정 정치적 입장이나 사회적 사안을 전달하려는 의도는 아니었다"며 사과문을 발표하고 문제 장면을 삭제한 뒤 영상을 비공개 처리했다. 이후 약 보름 만에 이수지가 직접 자필 사과문을 공개하며 다시 한번 사과의 뜻을 전했다.안녕하세요 이수지입니다.먼저 최근 유튜브 ‘핫 이수지’ 채널에 업로드 된 ‘진짜 극한직업 공무원’ 편으로 인해 불편함과 실망을 느끼신 모든 분들께 진심으로 고개 숙여 사과드립니다.마음 상하셨을 분들께 빠르게 대처하고 사과드리지 못한 점 역시 변명의 여지가 없는 제 불찰이자 책임입니다.웃음을 만들겠다는 의도와 별개로, 결과적으로 누군가에게 상처와 불편함을 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있습니다.청룡시리즈어워즈는 이번 일 이후 여러분 앞에서는 첫 공식적인 자리였습니다.많은 생각속에 무대에 올라갔지만, 그 자리에서 제 마음을 충분히 전하기에는 부족하다고 느꼈습니다. 늦었지만 제 진심을 직접 전하고 싶어 이 글을 남깁니다.웃음을 드려야하는 희극인으로서 저는 더 신중했어야 했습니다.제 연기와 콘텐츠가 누군가에게는 상처나 불쾌감으로 다가갈 수 있다는 점을 충분히 헤아리지 못했습니다.이번 일을 계기로 저 자신을 더욱 깊이 돌아보겠습니다. 더 신중한 자세와 더 큰 책임감을 가지고, 많은 분들이 함께 공감할 수 있는 건강한 웃음을 전하는 희극인이 되도록 노력하겠습니다.저의 부족함으로 상처받고 실망하신 모든 분들께 다시 한 번 진심으로 사과드립니다.이수지 드림김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr