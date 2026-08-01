'포핸즈'로 복귀하는 송강과 입대 전 마지막 작품을 남긴 이준영이 라이벌에서 친구, 그리고 듀오 파트너로 변해가는 관계를 그린다./사진제공=tvN

'포핸즈'로 복귀하는 송강과 입대 전 마지막 작품을 남긴 이준영이 라이벌에서 친구, 그리고 듀오 파트너로 변해가는 관계를 그린다./사진제공=tvN

'포핸즈'로 복귀하는 송강과 입대 전 마지막 작품을 남긴 이준영이 라이벌에서 친구, 그리고 듀오 파트너로 변해가는 관계를 그린다.8월 29일 오후 9시 10분 첫 방송 되는 tvN 새 토·일 드라마 '포핸즈'(극본 신이원 / 연출 박현석)는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁, 성장을 담은 드라마다.극 중 차세대 피아니스트 강비오(송강 분)의 일상은 전학생 최정요(이준영 분)의 등장으로 크게 달라진다. 하루 10시간 연습도 마다하지 않는 노력형 천재 강비오 앞에 타고난 감각만으로 모두를 압도하는 최정요가 나타나면서 처음으로 자신의 한계를 마주하게 된다.반면 최정요는 우연히 강비오의 연주를 본 뒤 다시 피아니스트의 꿈을 품게 되고, 자연스럽게 그에게 다가간다. 노력으로 정상에 오른 강비오와 재능을 바탕으로 뒤늦게 꿈을 좇는 최정요가 어떤 관계를 만들어갈지 관심이 쏠린다.스틸은 두 사람의 감정 변화를 세 단계로 담아냈다. 먼저 교실에서 마주 선 강비오와 최정요는 서로를 경계하는 눈빛으로 긴장감을 형성한다. 쉽게 가까워지지 못하는 두 사람의 표정은 앞으로의 갈등을 예고한다.이어진 사진에서는 분위기가 달라진다. 한 대의 피아노 앞에 나란히 앉아 같은 악보를 바라보는 두 사람에게서는 친구 사이의 편안한 공기가 느껴진다. 함께 시간을 보내며 조금씩 가까워진 관계가 자연스럽게 전해진다.마지막 사진에서는 각자의 피아노 앞에 선 강비오와 최정요가 서로를 바라보며 연주를 준비하고 있다. 완벽한 호흡이 필요한 피아노 듀오를 통해 두 사람이 어떤 화음을 완성할지 궁금증을 더한다.이처럼 '포핸즈'는 라이벌에서 친구, 다시 듀오 파트너로 성장해가는 강비오와 최정요의 관계를 중심으로 청춘들의 이야기를 풀어낼 예정이다.1994년생 송강은 2024년 4월 입대해 지난해 10월 전역했다. 이번 작품은 그의 전역 후 첫 복귀작이다. 공개된 스틸에서는 군 복무를 마친 것이 믿기지 않을 만큼 뽀얗고 윤기 있는 피부와 또렷한 이목구비를 자랑하며 '얼굴 천재'다운 존재감을 보여줬다.송강과 이준영이 그려낼 청춘들의 우정과 성장은 8월 29일 오후 9시 10분 첫 방송 되는 '포핸즈'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr