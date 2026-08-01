사진 = 32기 영자 인스타그램

사진 = 32기 영자 인스타그램

사진 = 32기 영자 인스타그램

사진 = 32기 영자 인스타그램

'나는솔로 32기 영자가 방송을 마친 소감과 밝은 근황을 전했다.32기 영자는 최근 자신의 인스타그램에 "5박 6일이라는 짧지만 진했던 시간 속에서 정말 많은 감정을 느끼고 웃기도 하고 울기도 하며 제 자신을 돌아볼 수 있었습니다"며 "방송을 통해 미처 성숙하지 못했던 제 모습을 마주하며 부끄럽기도 했고 많은 반성을 했습니다. 부족했던 모습은 변명하지 않겠습니다"고 전했다.이어 "그 또한 그때의 저였고 그 모습을 인정하고 돌아보는 시간이 저에게 큰 배움이 되었습니다"며 "이번 경험을 계기로 조금 더 배려할 줄 알고 앞으로는 조금 더 여유를 가지고 상대를 이해하 따뜻한 사람이 되겠습니다"고 했다.그러면서 "무엇보다 함께 울고 웃으 소중한 추억을 만들어 준 32기 동기들 짧은 시간이었지만 평생 기억에 남을 소중한 인연이 되어줘서 고맙고 많이 애정해요"라며 "영자로 보낸 시간은 끝났지만 이 안에서 배운 마음과 소중한 인연들은 오래 간직하려 합니다"고 했다.32기 영자는 "보내주신 따뜻한 응원과 충고 잊지 않고 더 많이 웃고 더 많이 사랑하며 좋은 사람으로 살아갈게요"라며 "봄이었지만 유난히 추웠던 가평에서 서툴지만 진심이었던 마음들을 나누며 보낸 시간은 충분히 따뜻한 봄이었습니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 영자는 야경 사진이 걸린 실내에서 커다란 꽃다발을 들고 손가락으로 브이 포즈를 취하고 있다. 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 목을 감싸는 디자인의 화이트 블라우스가 어우러져 단정한 비주얼을 완성했다.32기 영자는 같은 꽃다발과 블랙 가방을 든 채 벽면에 걸린 회사 명패를 손으로 가리켰다. 환하게 뜬 눈과 살짝 벌린 입으로 생동감 있는 표정을 지으며 밝은 분위기를 더했다.야외 의자에 앉은 모습에서는 짙은 색상의 의상 위에 브라운 니트 재킷을 걸치고 몸을 앞으로 기울인 채 환하게 웃었다. 자연스럽게 묶은 헤어스타일과 눈을 감을 만큼 활짝 지은 미소가 편안한 매력을 드러냈다.마지막 사진에서 32기 영자는 '나는솔로'32기 여자 동기들과 모여 카메라를 바라봤다. 손가락으로 브이 포즈를 취하거나 양손을 볼에 댄 각기 다른 표정이 어우러지며 유쾌한 단체 사진을 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "영자 행복하자", "입는 옷마다 넘 고급스러보여요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생인 영자는 '나는솔로' 32기 방송분에서 영철과 서사를 쌓았지만 최종커플까지 이어지진 못했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr